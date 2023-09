Urbaj parkoj konstruitaj sur iamaj forbruligiloj eble altigis plumbonivelojn, studo trovas

By

Lastatempa studo farita de Universitato Duke trovis, ke urbaj parkoj kaj ludejoj konstruitaj sur la lokoj de iamaj rubforbruligejoj ankoraŭ povas havi signife pli altajn nivelojn de plumbo en siaj surfacaj grundoj. La esplorado, gvidita fare de profesoro Daniel D. Richter, analizis surfacajn grundoprovaĵojn de tri urboparkoj en Durham, Norda Karolino kiuj estis konstruitaj sur iamaj forbruligejoj fermitaj en la fruaj 1940-aj jaroj.

La studo rivelis ke specimenoj kolektitaj de sekcio de East Durham Park enhavis plumbonivelojn pli ol 2000 partojn per miliono, kio estas pli ol kvin fojojn pli alta ol la nuna US Mediprotekta Agentejo (EPA) normo por sekuraj grundoj en infanludaj areoj. Provaĵoj de Walltown Park plejparte enhavis malaltajn plumbonivelojn, sed proksimume 10% estis koncernaj kaj kelkaj estis tre altaj. Aliflanke, provaĵoj de East End Park ĉiuj havis nivelojn de grundplumbo sub la nuna EPA-sojlo por la sekureco de infanoj.

La trovoj elstarigas la bezonon de pliigita monitorado kaj mildigaj klopodoj en parkoj konstruitaj sur iamaj forbruligejoj. Richter emfazis la gravecon determini poluadajn riskojn kaj kompreni kial poluado malpliiĝas je malsamaj rapidecoj en malsamaj lokoj. Li postulis ĝeneraligita specimenigo kaj monitorado, same kiel la kreado de grundmapoj kaj grundaj plumbomapoj en grandurboj trans Usono kaj Kanado.

Historiaj enketoj indikas ke proksimume duono de ĉiuj grandurboj prienketitaj en Usono kaj Kanado forbruligis solidrubon inter la 1930-aj jaroj kaj 1950-aj jaroj. La forbruligiloj bruligis diversajn specojn de rubo kaj rubo, inkluzive de produktoj kiuj enhavis plumbon. La restanta cindro, kiu koncentris poluaĵojn kiel plumbo, foje estis disvastigita ĉirkaŭ parkoj kaj aliaj urbaj spacoj.

Por faciligi provajn kaj monitorajn klopodojn, Richter menciis la uzon de nova teknologio kiel ekzemple porteblaj rentgenaj fluoreskecaj instrumentoj. Ĉi tiuj instrumentoj povas disponigi preparan analizon de grundaj specimenoj por multoblaj metaloj, inkluzive de plumbo, en nur 20 sekundoj. Aldone, historiaj rekordoj pri forbruligo de rubaĵoj kaj forigo de cindro povus helpi identigi retpunktojn pli rapide.

Ĝenerale, la studo elstarigas la eblajn longperspektivajn sanriskojn asociitajn kun plumbopoluado en urbaj grundoj kaj emfazas la bezonon de daŭraj laboroj por monitori kaj mildigi tiujn riskojn en parkoj kaj aliaj urbaj spacoj konstruitaj sur iamaj forbruligejoj.

fontoj:

– Media Scienco & Teknologio Leteroj (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488