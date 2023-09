Atestu la Lanĉon de ULA Atlas V NROL-107

La 9-an de septembro 2023, je 08:51 AM, la ULA Atlas V NROL-107 estos lanĉita de Space Launch Complex 41 ĉe Cape Canaveral Space Force Base. Ĉi tiu ekscita evento ofertos al spektantoj ŝancon atesti la potencon kaj belecon de raketlanĉo.

La vizitanta komplekso malfermos je 7:15 AM ET la 9-an de septembro 2023, por spektado de la lanĉo de Atlas V NROL-107. Parkado kaj bileto malfermos je 7:00 AM ET. Gravas plani por pliigita trafiko en kaj sur Kennedy Space Center.

Lanĉi Vidado

Por tiuj, kiuj volas ĉeesti la lanĉon de proksime, la LC-39 Observation Gantry ofertas ĉefan lokon. Bileto por la portiko haveblas por $49 aldone al la enirkotizo. De ĉi tiu vidpunkto, spektantoj povos vidi la raketon forlasi la lanĉplatformon. Por atingi la gantryon, Aldona Lanĉa Transporta Bileto (LTT) estas postulata, krom valida enirbileto. La portalo situas proksimume 2.3 mejlojn/3.7 kilometrojn de la lanĉplatformo.

Busoj enŝipiĝos ĉe la motorfino de Saturn 1B raketo en la Raketo-Ĝardeno je 7:15 AM. Ĉi tiu pako inkluzivas komentojn pri lanĉa audio kaj komunikiloj, same kiel malpezan manĝeton kaj suveniron.

Ĉi tiu lanĉa evento promesas esti memorinda sperto por ĉiuj partoprenantoj. Atesti raketlanĉon propraokule estas atesto pri la nekredeblaj atingoj de homa esplorado kaj teknologio. Ne maltrafu la okazon esti parto de la historio!

fontoj:

– ULA Atlaso V NROL-107 Lanĉaj Detaloj