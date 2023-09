Turkaj Astronomoj Studas NGC 2509 Open Cluster Using Gaia Data

By

Uzante datumojn de la satelito Gaia de ESA, astronomoj de Istanbula Universitato faris studon pri la malferma areto NGC 2509, provizante sciojn pri ĝiaj strukturaj kaj astrofizikaj parametroj. Malfermaj aretoj estas grupoj de steloj kiuj estas loze gravite ligitaj unu al la alia kaj estas formitaj de la sama giganta molekula nubo. NGC 2509, situanta en la konstelacio de Puppis, estas mezaĝa malferma areto kiu estis nebone studita, kun multaj el ĝiaj trajtoj daŭre necertaj. Por esplori NGC 2509, la astronomoj analizis astrometriajn kaj fotometriajn datumojn de Gaia Data Release 3. Ili apartigis aretmembrojn de kampsteloj kaj determinis pli precizajn fundamentajn parametrojn de NGC 2509.

La studo trovis ke NGC 2509 havas averaĝan propran moviĝon de -2.72 kaj 0.8 mas/jaro en rekta ĉieliro kaj deklinacio, respektive. Ĝia laŭtaksa distanco estas proksimume 8,200 lumjaroj, kaj ĝia aĝo estas plej verŝajne 1.5 miliardoj da jaroj. La limradiuso de la areto estas proksimume 16.7 lumjaroj, kaj la ruĝiĝo estas 0.1 mag. La metaleco de NGC 2509 estas mezurita por esti sur nivelo de 0.0152 deks, kaj ĝia centra stela denseco estas ĉirkaŭ 32.33 steloj/arkmin².

Pligrandigi la liston de konataj galaksiaj malfermaj aretoj kaj studi ilin detale estas decidaj por plibonigi nian komprenon pri la formado kaj evoluo de nia galaksio. Ĉi tiu studo kontribuas al la scio pri NGC 2509 kaj disponigas valorajn informojn pri ĝiaj trajtoj. Plia esplorado kaj studo de malfermaj aretoj daŭre malkovros pli pri la malsimpla naturo de nia universo.

