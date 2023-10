TOI-1801 b: Tempera Mini-Neptuno en Juna Planedsistemo

By

Ni anoncas la malkovron de TOI-1801 b, fascina temperita mini-Neptuno orbitanta juna M nana stelo. Komence identigita kiel TESS-planedkandidato en aprilo 2020, TOI-1801 b havas periodon de 21.3 tagoj. Tamen, postaj terbazitaj observaĵoj, inkluzive de fotometrio en kaj ekster transito kaj precizaj radialrapidecmezuradoj, rivelis ke la vera periodo de la planedo estas 10.6 tagoj.

Per ĉi tiuj sekvaj observoj, ni determinis, ke TOI-1801 b havas mason de 5.74 ± 1.46 M⊕ kaj radiuson de 2.08 ± 0.12 R⊕. Surbaze de ĉi tiuj mezuradoj, ni povas memfide konkludi, ke TOI-1801 b estas ĉefe kunmetita de akvo kaj roko, kun nekonsiderinda kvanto (ĝis 2% de maso) de hidrogena gaso en sia atmosfero.

Krome, la aĝo de la sistemo, taksita esti proksimume 900 milionoj da jaroj, lokas TOI-1801 b inter la populacio de junaj trairantaj eksoplanedoj. Konstruita kune kun aliaj konataj eksoplanedoj, TOI-1801 b elstaras kiel unika membro.

En la diagramo ilustranta la mas-radiusa rilato, la necertecoj de TOI-1801 b estas prezentitaj kiel koloraj ombritaj regionoj kun fidoniveloj. La kunmetaĵmodeloj, reprezentitaj per malsamaj koloraj linioj, disponigas sciojn pri la ebla strukturo de la eksoplanedo. Specife, la mezaj kaj dekstraj paneloj montras kunmetaĵmodelojn sen gaso kaj kun gaskoverto, respektive. La solidaj kaj punktitaj linioj en la dekstra panelo indikas malsamajn temperaturscenarojn por la gaskoverto.

Kiel referenco, la diagramo ankaŭ inkludas la Teron kaj Neptunon. Aldone, ni inkluzivas B22 kaj M22 kiel referencojn pro konfliktantaj rezultoj publikigitaj por la sama planedo, indikante malsamajn mezuradojn.

Konklude, TOI-1801 b reprezentas interesan aldonon al nia scio pri eksoplanedoj. Ĝia temperita naturo, kunmetaĵo kaj juna aĝo igas ĝin konvinka celo por plia enketo. La daŭra studo de tiaj eksoplanedoj kontribuas al nia kompreno de planeda formado kaj evoluo en diversaj medioj preter nia sunsistemo.

Difinoj:

– TESS: Transira Eksoplaneta Enketo-Satelito

– M nano: Speco de ĉefsinsekva stelo, ankaŭ konata kiel ruĝa nano, kun maso inter 0.08 kaj 0.6 fojojn tiu de la Suno.

– Radiala rapido (RV): La mezurado de la movo de stelo al aŭ for de observanto uzante la Doppler-ŝanĝefikon.

– Maso kaj Radiuso: Maso rilatas al la kvanto de materio en objekto, dum radiuso mezuras la distancon de la centro ĝis la ekstera surfaco.

– Izo-densecaj linioj: strekitaj grizaj linioj sur la mas-radiusa diagramo, kiuj reprezentas liniojn de egala denseco en malsamaj komponaj modeloj.

– Specifa entropio: Termodinamika eco, kiu kvantigas la malordon aŭ hazardon de sistemo.

– H2: Molekula hidrogena gaso.

– CARMENES kaj HRES: Instrumentoj uzataj por precizaj mezuradoj de radiala rapideco.

