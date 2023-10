La Mistero de Fruaj Brilaj Galaksioj Solvita: Bursty Star Formation

By

La Kosmoteleskopo James Webb (JWST) lastatempe kaptis bildojn de kelkaj el la plej fruaj galaksioj de la universo, kiuj formiĝis ene de kelkaj cent milionoj da jaroj de la Praeksplodo. Tiuj galaksioj prezentiĝis tro helaj, tro grandaj kaj tro evoluintaj por sia aĝo, defiante la norman modelon de kosmologio. Tamen, nova esplorado publikigita en The Astrophysical Journal Letters sugestas, ke eksploda stelformado, fenomeno kiu implikas mallongajn, intensajn periodojn de stela naskiĝo kaj morto sekvataj de pli longaj, pli trankvilaj fazoj, povas klarigi ĉi tiun misteron.

La esploristoj uzis altnivelajn komputilajn simuladojn de la projekto Feedback of Relativistic Environments (FAJRO) por esplori ĉi tiun aferon. La simulaĵoj rivelis ke kreva stelformacio povus respondeci pri la surpriza brileco observita en la fruaj galaksioj kaptitaj fare de JWST. Kreska stelformacio estas ofta en malalt-masaj galaksioj kaj estas karakterizita per ekestoj de stelformacio sekvita per supernovaeksplodoj, kiuj elĵetas gason kiu poste falas reen por formi novajn stelojn. Tamen, kiam galaksioj iĝas sufiĉe masivaj, ilia gravito tenas la galaksion kune kaj alportas ĝin en stabilan staton, malhelpante la elĵeton de gaso.

Se konfirmite, tiu klarigo evitus la bezonon de revizioj aŭ alĝustigoj al la norma modelo de kosmologio. La trovoj ĵetas lumon pri la fiziko de kosma tagiĝo kaj defias antaŭajn konjektojn pri la frua universo. Provizante solidan observan indicon, la JWST multe pliigis nian komprenon de la fizikaj detaloj de galaksioj kaj permesas al ni reviziti kaj studi la fizikon de la frua universo.

fontoj:

– La Astrofizikaj Revuaj Leteroj

– Guochao Sun, Postdoktoriĝa Kunulo ĉe Northwestern University

– Claude-André Faucher-Giguère, astronomo de Northwestern University