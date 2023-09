Adoleska Esploristo Malkovras Vespo kun la Kapablo Bori Tra Plasto

By

En rimarkinda malkovro, adoleska esploristo nomata Matvey Nikelshparg trovis, ke specio de parazitoida vespo havas la kapablon bori tra plasto. Nikelshparg, kiu havas entuziasmon pri studado de parazitoidaj vespoj, faris ĉi tiun malkovron dum farado de eksperimentoj kun la insektoj en sia hejma laboratorio.

La koncerna specio, Eupelmus messene, estas eta vespo kiu tipe demetas siajn ovojn sur aŭ ene de aliaj cimoj. Tiuj vespoj uzas organon nomitan ovipositor por enbori en harditajn plantkreskaĵojn, konatajn kiel galoj, kiuj protektas la larvojn de aliaj vespospecioj. Tamen, Nikelshparg observis ke la E. messene-vespo povis uzi sian ovopozilon por bori tra plasta Petri-plado kaj demeti ovon ekstere de la ujo.

Nikelshparg raportis siajn rezultojn en The Journal of Hymenoptera Research. Li faris eksperimentojn por esplori kio okazus kiam multoblaj E. messene-vespoj estus metitaj kun ununura mastro-larvo en petri-kavon. Dum la plej multaj el la vespoj tuj atakis la larvon, unu individuo elektis bori en la polistirenmuron de la plado anstataŭe. Tiu konduto estis observita en ok el 56 levitaj vespoj.

La procezo de borado tra plasto daŭris pli ol du horojn por la vespoj, dum kiuj ili prenus paŭzojn por tagmanĝo aŭ akvo. La esploristoj ankaŭ rimarkis, ke la boradmovo de la vespo diferencis de ilia borado en galojn. Ŝajnis ke la vespoj havis flekseblan boradkonduton kiam ĝi venis al plastaj surfacoj.

La kapablo de ĉi tiuj vespoj penetri plaston prezentas interesajn demandojn. Estas neklare kiel la vespoj trapikas la glatan surfacon de la petri-plado, precipe ĉar fendetoj, kiujn ili kutime ekspluatas en galoj, ne ĉeestas en plasto. Plie, restas nekonate kial aliaj rilataj specioj ne elmontras la saman konduton.

Ĉi tiu malkovro povus havi pli larĝajn implicojn por kompreni la trapikilojn de diversaj insektoj, inkluzive de moskitoj, kiuj portas malsanojn. Ĝi eĉ povas konduki al la evoluo de nova kirurgia ekipaĵo inspirita de la boradkapabloj de la vespoj.

