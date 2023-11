Rigardo en la Kernon de la Lakta Vojo: Webb Telescope Reveals Remarkable Features

En pionira misio, la Kosmoteleskopo James Webb turnis sian rigardon al la kerno de nia propra Lakta Vojo-galaksio, kaptante mirindajn bildojn, kiuj malkaŝas senprecedencajn detalojn de ekstremaj ĉielaj eventoj kaj vigla stelformado. Male al ĝia antaŭulo, la Hubble-teleskopo, kiu ĉefe observas videblan lumon, Webb utiligas infraruĝan lumon, permesante al ĝi penetri densajn kosmajn nubojn kaj havigi al ni neniam antaŭe viditajn kosmajn bildojn.

Studento Samuel Crowe de la Universitato de Virginio gvidis la bildigan projekton kaj miris pri la nekredebla nivelo de rezolucio kaj sentemo, kiujn proponas Webb. "Neniam estis ajnaj infraruĝaj datumoj pri ĉi tiu regiono kun la nivelo de rezolucio kaj sentemo, kiujn ni ricevas kun Webb, do ni vidas multajn funkciojn ĉi tie por la unua fojo," Crowe deklaris. La kapabloj de la teleskopo prezentas unikan ŝancon studi stelformadon en tiaj medioj, revoluciante nian komprenon de la kosmo.

La loko de fokuso en tiu projekto estas Sagittarius C (Sgr C), regiono konata pro intensa stelformado situanta proksimume 25,000 lumjarojn for de la Tero. La bildo kaptita per la Near-Infrared Camera (NIRCam) instrumento de Webb rivelas plurajn rimarkindajn ecojn:

1. Duon miliono da steloj: Ĉirkaŭ 500,000 XNUMX steloj brilas en la regiono Sagitario C, kune kun neidentigitaj trajtoj, kiuj petas plian esploradon.

2. Areto de protosteloj: elstara rozkolora amorfa strukturo videblas ĉe la centro-maldekstro de la bildo. Tio reprezentas grupon de protosteloj - naskiĝantaj steloj en la procezo de formado. Ene de ĉi tiu amaso kuŝas masiva protostelo, pli ol 30 fojojn la maso de nia Suno. La denseco de la nubo el kiu eliras tiuj protosteloj malhelpas lumon de la steloj malantaŭ ĝi atingi la teleskopon, kreante la iluzion de malpli homplena regiono kiam, fakte, ĝi estas unu el la plej dense pakitaj areoj en la bildo.

3. Vasta regiono de kaosa gaso: La ekspansiema cianregiono ampleksanta proksimume 25 lumjarojn gastigas hidrogenan gason kun pinglo-similaj strukturoj malhavantaj unuforman orientiĝon. NASA nuntempe esploras kio ekigis la formadon de ĉi tiu grandega gasa nubo.

La kerno de la galaksio de la Lakta Vojo kaŝas unu rimarkindan elementon ne montritan en la bildoj - la supermasiva nigra truo konata kiel Sagittarius A*. Dum la Webb-teleskopo disponigas senekzemplajn vidojn en la kosmon, estas esence memori ke ĝia ĉefa celo estas verŝi lumon sur la fruan universon kaj malimpliki ĝiajn misterojn.

La nekredeblaj kapabloj de la Kosmoteleskopo James Webb estas la rezulto de ampleksa scienca kunlaboro inter NASA, la Eŭropa Kosma Agentejo (ESA) kaj la Kanada Kosma Agentejo. Ĝia ultra-sentema spegulo, ampleksanta pli ol 21 futojn, superas tiun de la Kosmoteleskopo Hubble je pli ol du fojojn kaj duono. Plie, la infraruĝaj kapabloj de Webb permesas al ĝi observi objektojn kaj fenomenojn kiuj antaŭe estis kaŝitaj de vido.

Kun la alveno de Webb, ni estas sur la rando de nova epoko de esplorado, ne nur malkovrante la sekretojn de la frua universo sed ankaŭ ĵetante nian rigardon al eksoplanedoj ene de nia propra galaksio. La altnivela spektrografekipaĵo de la teleskopo povas malimpliki la kemian konsiston de malproksimaj eksoplanedoj, eble malkaŝante atmosferojn kaj helpante la serĉon de vivosignoj. Dum la Webb-teleskopo daŭre malkaŝas la misterojn de la universo, sciencistoj ekscitite antaŭvidas la senfinajn eblecojn, kiuj kuŝas antaŭ ni.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

1. Kio estas la Kosmoteleskopo James Webb?

La Kosmoteleskopo James Webb estas kunlaboro inter NASA, la Eŭropa Kosma Agentejo (ESA), kaj la Kanada Kosma Agentejo. Ĝi estas pintnivela spaca observatorio dizajnita por esplori la kosmon, inkluzive de la frua universo kaj eksoplanedoj ene de nia galaksio.

2. Kiel Webb diferencas de la teleskopo Hubble?

Webb ĉefe observas en la infraruĝa spektro, permesante al ĝi vidi tra densaj kosmaj nuboj kiujn videbla lumo ne povas penetri. Kontraste, la teleskopo Hubble ĉefe observas videblan lumon.

3. Kiajn trajtojn Webb kaptis en la kerno de la Lakta Vojo?

La bildoj de Webb de la Sagittarius C-regiono rivelas areton de protosteloj, vastan regionon de kaosa gaso, kaj proksimume duonan milionon da steloj en senprecedenca detalo.

4. Kio estas la signifo de la spegula grandeco de Webb?

La spegulo de Webb estas pli ol 21 futojn laŭlarĝe, igante ĝin pli ol dufoje kaj duono pli granda ol la spegulo de la teleskopo Hubble. Ĉi tiu pli granda grandeco ebligas al Webb kapti pli da lumo, permesante al ĝi observi pli malproksimajn kaj antikvajn objektojn en la universo.

5. Kiel Webb studos eksoplanedojn?

Webb portas specialecajn spektrografojn kiuj povas analizi la atmosferojn de malproksimaj eksoplanedoj, disponigante sciojn pri la kemia kunmetaĵo de tiuj eksterteraj mondoj. Ĉi tiuj informoj helpas sciencistojn en sia serĉo de loĝeblaj medioj kaj eblaj signoj de vivo.

