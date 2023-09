Rimarku la Starlink: Satelitoj Konfuzitaj kun Nifoj Videblaj Super Houston

Se vi iam rigardis supren al la nokta ĉielo kaj ekvidis ŝnuron da helaj lumoj moviĝantaj trans ĝi, vi eble konfuzis ilin kun neidentigitaj flugaj objektoj (nifoj). Tamen, ĉi tiuj lumoj fakte estas parto de la satelita reto Starlink disvolvita de SpaceX.

Starlink celas disponigi pageblan retaliron al malproksimaj areoj deplojante milojn da satelitoj en orbito ĉirkaŭ 340 mejlojn super la Tero. Nuntempe, ekzistas pli ol 4,500 Starlink-satelitoj en operacio.

Por loĝantoj de Houston, estos ŝancoj ekvidi la "satelita trajno" super la urbo en certaj noktoj. Laŭ Starlink-spurilo, la satelitoj pasos super Houston de nordokcidento al oriento ĵaŭde je la 8:30, kaj de nordokcidento al sudo vendrede je la 8:38. Ĉi tiuj vidaĵoj povas provizi brilan montradon de lumoj en la nokta ĉielo.

Se vi preferas fruajn matenojn, vi ankaŭ povas ĉeesti la satelitojn, kvankam ili povas aspekti pli malklaraj. Frubirdospektantoj povas atendi ekvidojn vendrede je 5:21 a.m. de nordo ĝis nordoriento, sabaton je 6:09 a.m. de okcidento ĝis nordoriento, dimanĉe je 5:26 a.m. de nordo ĝis nordoriento, kaj denove je 6:05 a.m. de nordokcidento ĝis sudoriente, kaj lundon je 5:53 a.m. de okcidento ĝis sudoriento. La rigardaj fenestroj povas varii de du ĝis sep minutoj.

En aŭgusto, multaj homoj en Sudorienta Teksaso estis regalitaj per spektaklo kiam 15 Starlink-satelitoj estis lanĉitaj de Vandenberg Space Force Base de Kalifornio. Vidbendoj kaptantaj la ŝnuron de lumoj inundis sociajn amaskomunikilarojn, kaŭzante miron kaj konfuzon inter spektantoj.

Do, la venontan fojon, kiam vi ekvidos linion de lumoj moviĝantaj tra la nokta ĉielo, ne maltrankviliĝu. Anstataŭe, prenu momenton por aprezi la imponan reton de Starlink-satelitoj, kiuj realiĝas al malmultekosta interreta aliro eĉ en la plej malproksimaj lokoj.

fontoj:

- Starlink: Reto de satelitoj evoluigitaj de SpaceX por alporti malmultekostan interreton al malproksimaj lokoj. Estas pli ol 4,500 Starlink-satelitoj nuntempe en orbito proksimume 340 mejlojn super la Tero.

– Starlink Spurilo: Interreta ilo uzata por spuri la lokon kaj videblecon de Starlink-satelitoj.