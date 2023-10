Studo Rivelas la Originojn de Globaj Aretoj en la Lakta Vojo

By

Lastatempa studo farita de astronomoj ĉe la Instituto por Altnivelaj Studoj en Bazaj Sciencoj en Irano prilumas la originojn de globaj amasoj en la Lakta Vojo. Globaj amasoj estas densaj kolektoj de steloj, kiuj orbitas ĉirkaŭ galaksioj, kaj oni longe suspektis, ke kelkaj el tiuj amasoj estis ŝtelitaj de aliaj galaksioj aŭ kanibaligitaj de la Lakta Vojo.

La esplorteamo uzis komputilajn simuladojn por modeligi la interagojn inter nanaj galaksioj, kiuj estas malgrandaj satelitaj galaksioj, kiuj orbitas la Lakta Vojo, kaj la globaj amasoj ene de ili. Ili trovis ke la procento de aretoj kiuj povus esti apartigitaj de siaj gastigaj galaksioj variis dependi de la orbitoj de la aretoj kaj la maso de la galaksio.

Surbaze de siaj simulaĵoj, la astronomoj konkludis, ke almenaŭ du globaj amasoj originis el la galaksio Fornax, kvar el la Granda Magelana Nubo, du el la Malgranda Magelana Nubo, kaj 14 el la nana galaksio Sagitario. Plie, ili identigis plurajn globajn aretojn kiuj havis altan verŝajnecon de asocio kun la Sagitario nana galaksio kaj la Granda Magelana Nubo.

Tamen, la esploristoj rimarkis, ke iliaj modeloj estis simpligitaj kaj ne plene klarigis la kompleksajn 3-dimensiajn strukturojn de la nanaj galaksioj. Ili postulis plia esplorado por esplori ĉi tiujn lastatempe identigitajn areto-asociojn kaj por disponigi pli ampleksan komprenon de la originoj de globaj aretoj en la Lakta Vojo.

fontoj:

– Shirazi, AR, Rahimi, A., Zonoozi, AH et al. (2020), "La fuĝo de globecaj aretoj", Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (La Reĝa Astronomia Societo)

– Bilda kredito: UCLA/DR Law