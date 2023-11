Teenage Galaxies: Malimplikado de la Kemio de Kosma Adolesko

By

Lastatempa studo farita de astrofizikistoj de Northwestern University, utiligante datumojn de la Kosmoteleskopo James Webb (JWST) de NASA, prilumas la kemian konsiston de "adoleskaj galaksioj". Tiuj galaksioj, kiuj formiĝis proksimume du-ĝis-tri miliardoj da jaroj post la Praeksplodo, estis rivelitaj esti nekutime varmaj kaj enhavas neatenditajn elementojn kiel ekzemple nikelo, kiuj estas fifame malfacilaj observi.

La trovoj de ĉi tiu studo, kiu estos publikigita en The Astrophysical Journal Letters, estas parto de la daŭranta Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Gviditaj de Allison Strom de Northwestern University, la esploristoj celas kompreni kiel galaksioj evoluis dum la daŭro de la kosma historio.

Strom komparas dekaĝulajn galaksiojn kun homaj adoleskantoj, deklarante ke ambaŭ trapasas kreskoŝprucojn kaj ŝanĝiĝas dum siaj formaj jaroj. Studante la kemian DNA de ĉi tiuj galaksioj dum ilia adoleska fazo, esploristoj akiras sciojn pri kiel ili kreskis kaj kiel ili daŭre evoluos. La CECILIA Enketo temigas observado de la spektroj de malproksimaj galaksioj, ekzamenante la kvanton de lumo trans malsamaj ondolongoj. Ĉi tiuj informoj rivelas la ŝlosilajn elementojn ĉeestantajn en galaksioj, helpante al astrofizikistoj kompreni pasintajn kaj estontajn galaksajn agadojn.

La studo farita de Strom kaj ŝiaj kunlaborantoj implikis uzi la JWST por observi 33 malproksimajn adoleskajn galaksiojn ade dum 30 horoj. Ili tiam kombinis spektrojn de 23 el tiuj galaksioj por krei kunmetitan bildon, provizante pli profundan kaj pli detalan komprenon ol iu terbazita teleskopo povus oferti. La rezulta spektro donis kelkajn surprizojn, inkluzive de la ĉeesto de nikelo, elemento malfacile observebla pro sia maloftaĵo.

Krome, la studo rivelis ke adoleskaj galaksioj havas pli altajn temperaturojn kompare kun siaj pli maturaj ekvivalentoj. Tio indikas ke la galaksioj estis sufiĉe malsamaj kaj spertis unikajn kondiĉojn dum sia adoleskeco. Strom emfazas la internan ligon inter la temperaturo kaj kemio de galaksioj, sugestante ke la observitaj diferencoj estas manifestiĝo de la klara kemia DNA de la galaksioj.

Ĉi tiu esplorado kontribuas al nia kompreno de stela evoluo, provizante sciojn pri kiel galaksioj kreskas kaj ŝanĝiĝas laŭlonge de la tempo. Studante adoleskajn galaksiojn, sciencistoj esperas malkovri la procezojn kiuj formas galaksiojn kiel nia propra Lakta Vojo kaj determini kial iuj aperas "ruĝaj kaj mortaj" dum aliaj daŭre formas stelojn.

FAQs

Kio estas la CECILIA Enketo?

La CECILIA Enketo estas programo kiu utiligas la James Webb Kosmoteleskopon de NASA por studi la kemion de malproksimaj galaksioj. Analizante la spektrojn de ĉi tiuj galaksioj, esploristoj akiras sciojn pri sia kemia konsisto kaj kiel ili evoluis laŭlonge de la tempo.

Kio estas la signifo de studado de adoleskaj galaksioj?

Dekaĝulaj galaksioj reprezentas decidan fazon en galaksia evoluo, kie signifa kresko kaj ŝanĝo okazas. Studante la kemian DNA de ĉi tiuj galaksioj, astrofizikistoj povas pli bone kompreni la procezojn kiuj formas galaksiojn kaj kiel ili diferencas unu de la alia.

Kial estas surpriza la ĉeesto de nikelo en adoleskaj galaksioj?

Nikelo estas malofta elemento, kiun malfacilas observi. Ĝia ĉeesto en adoleskaj galaksioj indikas unikajn kondiĉojn aŭ karakterizaĵojn ene de tiuj galaksioj, deĵetante lumon sur la kondutojn kaj procezojn de steloj ene de la galaksia medio.

Kial adoleskaj galaksioj estas pli varmaj kompare kun pli maturaj galaksioj?

La pli altaj temperaturoj observitaj en adoleskaj galaksioj disponigas kromajn signojn de sia klara kemia DNA. La temperaturo kaj kemio de gaso en galaksioj estas interne ligitaj, montrante la malsamajn kondiĉojn kaj mediojn travivitajn dum ilia adoleskeco.