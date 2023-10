Esploristoj Disvolvas Magnetajn Nanopartiklojn por Purigi Hidrokarbonan Poluadon en Akvo

Krom kontribuado al la klimata krizo per ellaso de forceja gaso, la ĝeneraligita uzo de hidrokarbidoj, kiuj estas la ĉefaj komponantoj de fosiliaj brulaĵoj, prezentas signifajn mediajn defiojn. Hidrokarbidoj estas la plej abunda klaso de organikaj malpurigaĵoj sur la Tero kaj troviĝas en nafto, ofte uzata kiel brulaĵoj por transportado kaj hejtado, same kiel en plastaj materialoj.

Malgraŭ la kreskanta konscio pri la gigantaj efikoj de klimata ŝanĝo, la tutmonda ekonomio ankoraŭ forte dependas de fosiliaj fueloj. Laŭ lastatempa artikolo publikigita en Advanced Science, la monda produktado de nafto kaj tergaso sumiĝas al miliardoj da tunoj, kontribuante al la liberigo de vastaj kvantoj da forcej-efikaj gasoj. Krom la konataj mediaj implicoj, la ampleksa ĉeesto de mikroplasta poluo derivita de hidrokarbidoj vekis zorgojn. Mikroplastoj estis trovitaj en malproksimaj lokoj kiel ekzemple la Arkto, kaj eĉ en nuboj.

Trakti ĉi tiun urĝan problemon de plasta poluado kaj hidrokarbona poluado en akvo postulas efikajn solvojn. Dum klopodoj estas faritaj por transiri for de fosiliaj fueloj kaj esplori alternativajn elektojn por plastaj produktoj, fidinda metodo por forigi hidrokarbidojn el akvo estas necesa. Nunaj metodoj, kiel skimado kaj flokulado, povas nur forigi pli grandajn pecojn de mikroplastoj, lasante pli malgrandajn partiklojn netuŝitaj.

Por trakti ĉi tiun problemon, teamo de esploristoj gviditaj de Marcus Halik ĉe Friedrich-Alexander-Universität evoluigis universalan kuracan metodon uzante superparamagnetajn feroksidajn nanopartiklojn (SPIONoj). Tiuj nanopartikloj havas grandecon de proksimume 10 Nm kaj posedas grandan aktivan surfacareon. La superparamagnetismo-posedaĵo de la SPIONoj permesas al ili esti facile kolektitaj uzante eksteran magneton.

La esploristoj pruvis la efikecon de sia magneta akvopurigteknologio sukcese forigante diversajn hidrokarbidojn, inkluzive de oleoj kaj mikroplastaj partikloj, de malsamaj akvoprovaĵoj. La SPIONoj estis trovitaj esti recikleblaj kaj povus esti uzitaj plurfoje. Interese, ke post unu ciklo de solvado, la miksaĵo de feraj partikloj kaj plastaj ruboj ankoraŭ montris ole-sorbajn ecojn, superante nur purajn SPIONojn.

Kvankam estas ankoraŭ iuj defioj por venki, kiel trovi solvon por reciklado de la kolektitaj hidrokarbidoj, la teamo opinias, ke ilia laboro kontribuos por malhelpi la eniron de mikroplastoj kaj organikaj malpurigaĵoj en oceanojn kaj aliajn akvofontojn. Ili ankaŭ laboras pri vastigado de la gamo de malpurigaĵoj kiujn la SPIONoj povas celi, inkluzive de neorganikaj malpurigaĵoj. Pluevoluigo de prototipa magneta apartigilo kaj financa subteno estas postulataj por realigi ĉi tiujn progresojn.

Ĉi tiu noviga aliro uzanta magnetajn nanopartiklojn ofertas esperigan potencialon por trakti la tutmondan problemon de hidrokarbidpoluo en akvo. Disvolvante efikajn metodojn por forigi kaj recikli hidrokarbidojn, ni povas mildigi la efikojn sur la medio kaj movi al pli daŭrigebla estonteco.

Referenco: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water Including Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495