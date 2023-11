Novaj Scioj pri la Fortika Motileco de Flagelitaj Bakterioj

By

Flagelitaj bakterioj, kiel ekzemple Escherichia coli (E. coli), dependas de la rotacio de helikformaj flagelaj filamentoj por propulsi sin en sia medio. Ĉiu bakterio posedas multoblajn flagelojn kiuj rotacias kune kiel helikforma fasko, enkalkulante senjuntan movadon. Delonge estis kredite, ke la flagelaj motoroj, situantaj ĉe la bazo de ĉi tiuj filamentoj, spertas altajn ŝarĝojn dum bakteria naĝado pro pli malaltaj rotaciaj rapidecoj. Tamen, lastatempa studo farita de esploristoj ĉe la Universitato de Scienco kaj Teknologio de Ĉinio (USTC) defiis ĉi tiun konvencian komprenon.

Per mezuradoj de tordmomantaj rapidoj, la esplora teamo, gvidata de Zhang Rongjing kaj Prof. Yuan Junhua, faris surprizan malkovron. Ili trovis, ke la flagelaj motoroj de bakterioj fakte enhavas nekompletan aron de statoraj unuoj, dispelante la antaŭan supozon, ke la motoroj estas konstante sub alta ŝarĝo dum naĝado. La tordmomanto-rapideca rilato de la motoroj restis proksimume konstanta ene de certa vico da rotaciaj rapidecoj, konataj kiel la genua rapideco, sugestante ke ŝarĝkondiĉoj ne estis same ŝarĝaj kiel antaŭe pensite.

Krome, la esploristoj faris motorajn resurektajn eksperimentojn kaj esploris la tordmomantan-rapidecan rilaton en malsamaj viskozecoj. Tiuj eksperimentoj rivelis ke la flagelaj motoroj estis sub meza ŝarĝo, kun nur duono de la statoraj unuoj ĉeestantaj. En medioj kun alta viskozeco, naĝantaj bakterioj povas adaptiĝi pliigante la nombron da statoraj unuoj, certigante ke ilia motileco restas fortika.

Por testi la rezistecon de flagela rotacio, mikrofluidkamero estis dizajnita por rapide ŝanĝi la viskozecon. La rezultoj montris ke kiam la meza viskozeco pliiĝis subite, la flagela rotacia rapideco komence falis sed iom post iom renormaliĝis. Ĉi tiu rezisteco konfirmas la kapablon de flagelitaj bakterioj konservi sian motilecon malgraŭ ŝanĝoj en ŝarĝkondiĉoj.

Ĉi tiuj trovoj disponigas freŝan perspektivon pri la mekanismo malantaŭ la fortika motileco de flagelitaj bakterioj. La nekompleta aro de statoraj unuoj en la flagelaj motoroj enkalkulas adapteblecon kaj rezistecon al malsamaj medioj. Ĉi tiu kompreno povus havi implicojn en diversaj kampoj, inkluzive de mikrobiologio kaj bioteknologio, per lumigado de la strategioj kiujn bakterioj uzas por navigi sian ĉirkaŭaĵon efike.

