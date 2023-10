Homoj kun HIV ĉe Pli Alta Risko de COVID-19-Reinfekto, Studo Trovas

By

Nova studo gvidita de la Centroj por Malsanoj Kontrolo kaj Antaŭzorgo (CDC) rivelas ke individuoj kun HIV (PWH) havas pli altajn indicojn de COVID-19 reinfekto kompare kun tiuj sen HIV (PWOH).

La studo, publikigita en Emerging Infectious Diseases, analizis datumojn de 453,587 plenkreskuloj en Ĉikago, kiuj estis infektitaj kun SARS-CoV-2 de sia komenca infekto ĝis majo 2022. La esploristoj ekzamenis COVID-19-testrezultojn kaj vakcinadajn rekordojn ligitajn al la Plibonigita HIV/Ĉikago. Sistemo de Raportado pri Aidoso.

La studo trovis, ke 5.3% de la COVID-pozitivaj individuoj spertis reinfekton, inkluzive de 6.7% de PWH kaj 5.2% de PWOH. PWH havis reinfektan indicon de 66 per 1,000 personjaroj, pli alta ol la 50 per 1,000 personjaroj inter PWOH. Post alĝustigo por aliaj faktoroj, PWH havis signife pli altan indicon de COVID-19-reinfekto (1.46 per 1,000-homjaroj) kompare kun PWOH.

Estis observite ke inter individuoj kiuj spertis reinfekton, PWH tendencis esti pli maljuna (kun mediana aĝo de 43 jaroj) kompare kun PWOH (kun mediana aĝo de 36 jaroj). PWH ankaŭ estis pli verŝajne viroj (79.3% kontraŭ 40.9%) kaj Nigra (53.7% kontraŭ 27.0%). Aldone, PWH havis pli altan verŝajnecon ricevi la ĉefan vakcinserion kaj akcelon de COVID-19 kompare kun PWOH (31.8% kontraŭ 22.1%). Kurioze, pli malgranda procento de PWH estis nevakcinita en la momento de sia unua infekto kompare kun PWOH (87.5% kontraŭ 91.0%).

La studo emfazas la gravecon de PWH sekvante la rekomenditan vakcinadaron de COVID-19, inkluzive de ricevado de plifortigaj dozoj, por mildigi la riskon de reinfekto de SARS-CoV-2. El la loĝantoj kiuj ricevis la vakcinon antaŭ sia unua infekto, 54.2% kompletigis la primaran Pfizer/BioNTech-vakcinserion. Inter la individuoj kiuj spertis reinfekton, 39.6% kompletigis la primaran serion sed ankoraŭ ne ricevis akcelon.

Sendepende de la varia ondo kaj kalendara kvarono, PWH konstante elmontris pli altan indicon de reinfekto ol PWOH. La plej alta incidenco de reinfekto inter PWH okazis dum la Omicron-trostreĉregado, kun 50 kazoj per 1,000-homjaroj. Ĝenerale, estis troo de 16 reinfektoj po 1,000 personaj-jaroj raportitaj inter PWH.

Por malhelpi SARS-CoV-2-reinfektojn, la aŭtoroj emfazas, ke PWH devas aliĝi al la rekomendita vakcina horaro de COVID-19, inkluzive de plifortigaj dozoj.

