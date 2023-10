Sky High Pollution: Spuroj de Spaca Rubaĵo Trovita en la Tera Stratosfero

Sciencistoj analizantaj datumojn kolektitajn de esploraviadilo en la stratosfero faris surprizan malkovron - etaj metalaj pecoj kaj ekzotikaj elementoj el forĵetitaj kosmoŝipoj. La esplorado, farita de la National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), kune kun Purdue University kaj la Universitato de Leeds, trovis aluminion kaj aliajn metalojn enigitajn en proksimume 10% de la partikloj en la stratosfero. Inter la plej neatenditaj elementoj estis niobio kaj hafnio, kiuj estas maloftaj elementoj ne kutime trovitaj en ĉi tiu regiono de la atmosfero. La mistero de ilia origino estis solvita kiam la elementoj estis spuritaj reen al satelitoj kaj raketo-akceliloj, kiuj uzas ilin en varmorezistaj, alt-efikecaj alojoj.

La esplorado uzis specialan instrumenton nomitan PALMS (Partikla Analizo per Laser Spectrometry) instalita sur esploraviadilo por kolekti kaj kemie analizi individuajn aerpartiklojn. La studo, publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences, celis studi aerosolpartiklojn en la stratosfero. La stratosfero, la dua tavolo de la tera atmosfero, estas hejmo de la ozona tavolo, kiu protektas la planedon de malutila transviola lumo.

Dum la kvanto de poluo de spaca rubo povas ŝajni malgranda, kun pli ol 5,000 satelitoj lanĉitaj en la pasintaj kvin jaroj kaj la atendo de la plej multaj el ili eventuale reeniri la atmosferon, ekzistas bezono kompreni kiel tio influos stratosferajn aerosolojn. OrbitingNow, organizo kiu spuras objektojn en kosma spaco, nuntempe monitoras proksimume 8,000 objektojn en malalta tera orbito kiuj poste bruliĝos en la atmosfero.

Ĉi tiu esplorado elstarigas la neviditan efikon de kosmoesploro sur la medio de la Tero kaj la gravecon de respondeca forigo de kosmoderompaĵoj. Kompreni kiel spaca rubo influas nian atmosferon estas decida por kaj la protekto de nia planedo kaj la daŭripova evoluo de spaca teknologio.

