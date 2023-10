SpaceX Preta Lanĉi 22 Starlink-Satelitojn por Plifortigita Satelita Konstelacio

By

La satelita konstelacio Starlink de SpaceX estas ricevonta signifan ĝisdatigon kun la lanĉo de 22 satelitoj el Florido. La raketo Falcon 9 portanta la 22 interretajn satelitojn Starlink estas planita ekflugi mardon la 17-an de oktobro je la 5:20 ET de la Spaca Lanĉa Komplekso 40 (SLC-40) ĉe la Cape Canaveral Space Force Station.

Ĉi tiu speciala lanĉo estas rimarkinda ĉar ĝi markas la 16-an flugon por la unua faza akcelilo de la raketo. La akcelilo antaŭe subtenis misiojn kiel ekzemple GPS III Kosmoveturilo 04, GPS III Kosmoveturilo 05, Inspiration4, Ax-1, Nilesat 301, OneWeb Launch 17, ARABSAT BADR-8, kaj ok Starlink-misiojn. Ĉi tiu impona rekordo pruvas la reuzeblecon kaj fidindecon de la raketoj de SpaceX.

Post faza apartigo, la unuafaza akcelilo ne estos forĵetita sed anstataŭe faros sian vojon reen al la Tero. Ĝi faros kontrolitan devenon kaj poste surteriĝos sur la droneŝipo Just Read the Instructions, kiu estos situanta en Atlantiko. Ĉi tiu surteriĝo kaj reakiro estas atesto de la engaĝiĝo de SpaceX al daŭrigebla kosmoesploro per reuzo de multekostaj komponantoj anstataŭ forĵeti ilin post ununura uzo.

Por tiuj, kiuj interesas rigardi la mision disvolviĝi, viva priraportado estos havebla sur la oficiala jutuba kanalo de SpaceX, @SpaceX, proksimume kvin minutojn antaŭ ekflugo. Ĉi tio provizos spektantojn per frontvica sidloko por atesti la Falcon 9-raketon portantan la Starlink-satelitojn levante for kaj la postan akcelilon alteriĝantan sur la droneŝipo en Atlantiko.

Kun ĉiu sukcesa lanĉo, la satelita konstelacio Starlink de SpaceX daŭre disetendiĝas, alportante tutmondan altrapidan interretan konekteblecon unu paŝon pli proksime al realeco.

