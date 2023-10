Raketo SpaceX Falcon 9 Lanĉos 21 Starlink-satelitojn al Orbito

By

SpaceX prepariĝas por alia lanĉo de raketo, ĉi-foje por deploji 21 interretajn satelitojn Starlink en orbiton. La raketo Falcon 9 ekflugos de la Kosmoforta Bazo Vandenberg de Kalifornio sabate je 3:47 a.m. EDT. Se estas prokrastoj, rezervaj ŝancoj disponeblas inter 4:23 a.m. EDT kaj 6:00 a.m. EDT.

La lanĉo estos elsendita sur la konto de SpaceX sur X (antaŭe konata kiel Twitter) ekde ĉirkaŭ kvin minutoj antaŭ ekflugo. Se ĉio iras laŭ plano, la unua etapo de la Falcon 9 revenos al la Tero kaj surteriĝos sur la dronŝipo "Kompreneble, ke mi ankoraŭ amas vin" proksimume 8.5 minutojn post lanĉo. Ĉi tio markos la 16-an flugon por la unua etapo de ĉi tiu speciala raketo, nur unu flugon manke de la reuza rekordo de la kompanio.

Post ĉirkaŭ 62.5 minutoj, la 21 Starlink-satelitoj deplojos de la supra stadio de la Falcon 9. Ĉi tiu lanĉo estos la 75-a enorbita misio de SpaceX en 2023, ĉar la kompanio klopodas atingi sian celon de 100 flugoj antaŭ la fino de la jaro, kaj 144 flugoj en 2024.

La Starlink-projekto de SpaceX estis grava fokuso ĉi-jare, kun ĉirkaŭ 60% de iliaj flugoj dediĉitaj al vastigado de la interreta megakonstelacio. Nuntempe, estas preskaŭ 4,900 XNUMX funkciaj satelitoj en Starlink, kaj ĉi tiu nombro daŭre pliiĝos en la venontaj jaroj.

