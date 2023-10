SpaceX Anoncas Frumatenan Lanĉon de Falcon 9 Raketo

SpaceX anoncis venontan lanĉon de Vandenberg Space Force Base. La kompanio celas 12:47 am la 21-an de oktobro por la lanĉo de raketo Falcon 9 de SLC-4E. La celo de ĉi tiu lanĉo estas deploji 21 Starlink-satelitojn al malalt-Tera orbito.

En la okazo, ke la lanĉo ne povas daŭrigi kiel planite, SpaceX identigis tri rezervajn ŝancojn inter 1:23 a.m. kaj 3 a.m. por reprogramado. Aldone, estas ses pliaj rezervaj ŝancoj disponeblaj ekde la 11:26-a sabato ĝis la 2-a 50-a dimanĉo.

Por tiuj, kiuj interesiĝas, viva retelsendo de SpaceX estos alirebla proksimume kvin minutojn antaŭ la lanĉo. Ĉi tio provizos al spektantoj realtempajn ĝisdatigojn kaj permesos al ili atesti la mision dum ĝi disvolviĝas.

Indas noti, ke la akcelilo, kiu subtenos ĉi tiun mision, estis uzata 15 fojojn en antaŭaj lanĉoj. Post ŝtupa apartigo, la unua fazo de la raketo estas atendita alteriĝi sur la Of Course I Still Love You Droneship en la Pacifiko. Ĉi tiu reuzebleco estas signifa mejloŝtono en la klopodoj de SpaceX por redukti la koston de kosmoesploro kaj igi ĝin pli daŭrigebla.

Koncerne lokan efikon, neniuj sonaj eksplodoj estas atenditaj esti aŭditaj dum ĉi tiu lanĉo. Ĉi tio estas bona novaĵo por proksimaj loĝantoj, ĉar sonaj eksplodoj povas esti interrompaj kaj surprizaj.

Ĝenerale, ĉi tiu frumatena lanĉo de SpaceX reprezentas alian paŝon antaŭen en la daŭra misio de la kompanio disvolvi kaj vastigi sian tutmondan satelitan interretan reton.

Difinoj:

- Falcon 9-raketo: duetapa enorbita lanĉo-veturilo evoluigita fare de SpaceX. Ĝi estas dizajnita por la fidinda kaj sekura transporto de satelitoj kaj utilaj ŝarĝoj en la spacon.

- Starlink-satelitoj: Konstelacio de malgrandaj satelitoj deplojitaj de SpaceX kun la celo disponigi tutmondan larĝbendan kovradon.

– Kompreneble I Still Love You Droneship: Aŭtonoma dronŝipo uzata de SpaceX por surteriĝo kaj reakiro de raketo-akceliloj sur la maro.

Fonto: SpaceX (neniu URL provizita)