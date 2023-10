Satellite Disposal: Growing Environmental Concern in Space

By

Satelitoj kiuj atingis la finon de sia funkcia vivo prezentas dilemon por kosmoagentejoj. La nunaj metodoj de forigo de tiuj kosmoŝipoj lasas ilin en orbito, akcelante ilin al tombej orbitoj for de funkciaj satelitoj, aŭ direktante ilin reen al la Tero por atmosfera reeniro. Tamen, lastatempa studo farita de esploristoj de Purdue University kaj NOAA montris ke atmosfera reeniro ne estas sen sekvoj.

Tradicie, atmosfera reeniro estis rigardita kiel fidinda metodo por forigo de satelitoj en malalta tera orbito (LEO). Ĉar LEO fariĝis ĉiam pli plenplena de satelitoj en la lastaj jaroj, ĉi tiu metodo de forigo fariĝis pli populara. Tamen, la studo publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences (Aktoj de la Nacia Akademio de Sciencoj) rivelas ke atmosfera reeniro kaŭzas la supran regionon de la atmosfero de la Tero poluiĝi kun la vaporigitaj restaĵoj de kosmoŝipo.

La esplorteamo rimarkis ŝanĝon en la konsisto de jonaj nuboj postlasitaj de meteoritoj enirantaj la atmosferon. Ili malkovris ke la ŝanĝiĝanta kemia fingrospuro de tiuj partikloj eble ŝuldiĝis al la kreskanta nombro da kosmoŝipoj reenirantaj la atmosferon. Por konfirmi siajn trovojn, la esploristoj alfiksis instrumentojn al aviadiloj kaj faris rektajn mezuradojn de la atmosfero proksimume 12 mejlojn super Alasko kaj la kontinenta Usono.

La rezultoj de la studo montris signifan koncentriĝon de metaloj en la atmosfero, inkluzive de litio, aluminio, kupro, plumbo, magnezio kaj natrio, kiuj proksime spuris kun satelita reeniro. Krome, la esploristoj ankaŭ observis, ke 10% de la aerosolaj partikloj respondecaj por protekti la ozonan tavolon enhavis aluminion.

Dum la plena efiko de ĉi tiuj trovoj sur la medio kaj klimata ŝanĝo estas ankoraŭ neklara, la esploristoj opinias, ke ĝi emfazas la signifan efikon de homa kosmoflugo sur la planedo. Kompreni la sekvojn de pliigitaj metalkoncentriĝoj en la atmosfero estas decida por taksi eblajn riskojn al kaj la ozona tavolo kaj vivo sur la surfaco de la Tero. Pliaj studoj estos necesaj por plene kompreni la implicojn de satelitforigmetodoj sur la medio kaj determini ĉu alternativaj strategioj devus esti esploritaj por mildigi la poluadon de la atmosfero de la Tero.

