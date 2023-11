Enketo pri registara traktado de Covid-19-pandemio daŭras kun atesto de ĉefkuracisto

En tre atendita aspekto, Sir Chris Whitty, la Ĉefkuracisto de Britio, estas preta doni ateston hodiaŭ al la daŭranta Covid-19-Enketo. Sir Whitty, kiu iĝis unu el la plej rekoneblaj figuroj en la lando dum la pandemio, estas atendita pasigi la tutan mardon por provi sciigon pri la traktado de la registara krizo.

Ĉi tiu atesto de Sir Whitty sekvas la lastatempan aperon de iama Ĉefa Scienca Konsilanto, Sir Patrick Vallance, kiu proponis siajn sciojn pri la decida procezo de iama ĉefministro Boris Johnson kaj lia teamo. La taglibroj de Sir Vallance disponigis eksterordinarajn rigardetojn en la internan funkciadon de la registaro dum ĉi tiu malfacila tempo.

Lordino Hallett, kiu gvidas la enketon, deklaris lundon, ke s-ro Johnson ŝajnis "bambuulita" de la kompleksaj datumoj kaj grafikaĵoj prezentitaj al li. Estis okazoj, kie li luktis por reteni sciencajn informojn, kondukante al demandoj pri la decidado kaj respondo de la registaro al la pandemio.

Unu iniciato, kiu alfrontis kritikojn, estas la skemo de s-ro Sunak "Eat Out to Help Out", lanĉita en aŭgusto 2020 por subteni restoraciojn kaj manĝejojn post la enfermo. Sinjoro Whitty verŝajne alfrontos demandojn ligitajn al siaj antaŭaj privataj komentoj referantaj al la skemo "manĝi ekstere por helpi la viruson". La enketo celas plene kompreni la efikon kaj efikecon de tiaj registaraj rimedoj.

Dum la enketo daŭras, estas atendite ke Sir Jonathan Van-Tam, la iama deputito de Sir Whitty, ankaŭ liveros pruvojn poste en la semajno. La atestoj de ĉi tiuj ĉefaj figuroj lumigas la decidprocezon kaj agojn faritajn de la registaro, kontribuante al ampleksa kompreno pri la uzado de la Covid-19-pandemio en Britio.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

Kio estas la Enketo pri Covid-19?

La Covid-19-Enketo estas enketo pri la traktado de la registara de la Covid-19-pandemio en Britio. Ĝi celas taksi la decidprocezon, politikojn efektivigitajn, kaj la ĝeneralan respondon al la krizo.

Kiu estas Sir Chris Whitty?

Sir Chris Whitty estas la Chief Medical Officer de Britio. Li ludis elstaran rolon en konsilado de la registaro pri aferoj pri publika sano, precipe dum la Covid-19-pandemio.

Kio estas la celo de la atesto de Sir Chris Whitty?

La atesto de Sir Chris Whitty estas atendita doni sciojn pri la traktado de la registaro de la Covid-19-pandemio. Li verŝajne estos pridemandita pri ŝlosilaj decidoj, politikoj kaj iniciatoj, kiel la skemo "Eat Out to Help Out".

Kio estas la skemo "Eat Out to Help Out"?

La skemo "Eat Out to Help Out" estis registara iniciato lanĉita en aŭgusto 2020 por subteni la restoracion kaj gastaman industrion post la blokado. Ĝi ofertis rabatajn manĝojn por instigi homojn manĝi eksteren kaj stimuli la ekonomion.