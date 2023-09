Homoj Veturante Perdon de Multoblaj Branĉoj en la Arbo de Vivo, Study Finds

By

Nova studo avertas pri la minaco de sesa amasa formorto kaŭzita de homaj agadoj, deklarante ke homoj kondukas la perdon de tutaj branĉoj de la "Arbo de Vivo". La studo, publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences, estas unika ĉar ĝi ekzamenas la formorton de tutaj genroj prefere ol nur individuaj specioj.

La esploristoj koncentriĝis pri vertebrulspecioj (krom fiŝoj) kaj trovis ke el la 5,400 73 genroj studitaj, 500 formortis en la lastaj XNUMX jaroj, kaj la plej granda parto de ili malaperis en la pasintaj du jarcentoj. Ĉi tiu formorta indico estas multe pli alta ol kio estus atendita surbaze de taksoj de la fosiliindikoj.

Homaj agadoj kiel ekzemple vivejdetruo, trofiŝkaptado, kaj ĉasado estas identigitaj kiel la primara kialo de tiu formortokrizo. La perdo de unu genro povas havi vastajn sekvojn por tuta ekosistemo. La kunaŭtoro de la studo, Gerardo Ceballos, elstarigas la urĝecon de la situacio, deklarante, "Nia maltrankvilo estas ke... ni perdas aferojn tiel rapide, ke por ni, ĝi signalas la kolapson de civilizo."

Dum ĉiuj fakuloj konsentas, ke la nuna rapideco de formorto estas alarma, ĉu tio konsistigas sesan amasan formorton estas demando pri debato. Sciencistoj difinas amasan formorton kiel la perdon de 75% de specioj dum mallonga tempodaŭro. Laŭ Robert Cowie, biologo de la Universitato de Havajo, uzante ĉi tiun difinon, sesa amasa formorto ankoraŭ ne okazis.

Tamen, la trovoj de la studo de tutaj branĉoj de la Arbo de Vivo estantaj perditaj substrekas la severecon de la situacio. Ĉi tiu studo montras la urĝan bezonon de agado por konservi biodiversecon kaj protekti la estontecon de la homaro.

