Homoj Veturante Perdon de Tutaj Branĉoj de Arbo de Vivo, Avertas Novan Studon

By

Lastatempa studo publikigita en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) malkaŝis, ke homoj kaŭzas la formorton de tutaj branĉoj de la "Arbo de Vivo", kaŭzante zorgojn pri ebla sesa amasa formorto. La studo, farita de esploristoj de la Nacia Aŭtonoma Universitato de Meksiko, temigas la formorton de tutaj genroj, kiuj estas klasifikoj inter specioj kaj familioj.

Male al antaŭaj studoj kiuj nur ekzamenis la perdon de individuaj specioj, ĉi tiu esplorado analizas la malaperon de tutaj genroj. Ĝi estas signifa kontribuo ĉar ĝi disponigas pli profundan komprenon de la nunaj formortaj indicoj. Profesoro Gerardo Ceballos, unu el la kunaŭtoroj de la studo, emfazas, ke la krizo de formorto estas same severa kiel la krizo de klimata ŝanĝo sed ofte estas preteratentita.

Ekzamenante datumojn de la Internacia Unio por Konservado de Naturo (IUCN), la esploristoj trovis, ke 73 genroj formortis en la lastaj 500 jaroj, kaj la plimulto de formortoj okazis en la lastaj du jarcentoj. Ĉi tio estas alarma, ĉar surbaze de antaŭaj formortaj indicoj, nur du genroj devus esti perditaj en la sama tempokadro.

La studo atribuas homajn agadojn kiel ekzemple vivejdetruo, trofiŝkaptado, kaj ĉasado kiel la ĉefaj kaŭzoj de tiuj formortoj. La perdo de eĉ ununura genro povas havi vastajn sekvojn por ekosistemoj. La esploristoj opinias, ke necesas urĝa agado por malhelpi plian perdon kaj kolapson de civilizacioj.

Dum ekzistas konsento inter fakuloj, ke la nuna indico de formorto estas alarma, ĉu ĝi plenumas la kriteriojn por sesa amasa formorto restas temo de debato. Amasa formorto estas difinita kiel la perdo de 75% de specioj ene de mallonga tempodaŭro. Tamen, se nunaj formortaj indicoj daŭras aŭ pliiĝas, amasa formorto verŝajne okazos.

La aŭtoroj de la studo emfazas la bezonon prioritati la protekton kaj restarigon de naturaj vivejoj por malhelpi pliajn formortojn. Ili kredas, ke ankoraŭ eblas savi multajn genrojn, se tuj agos.

Fontoj: Procedoj de la Nacia Akademio de Sciencoj (PNAS)

Difinoj:

Genroj: En la klasifiko de vivantaj estaĵoj, genro estas rango inter specioj kaj familio.

Specio: grupo de organismoj kiuj kunhavas similajn trajtojn kaj povas reproduktiĝi por produkti fekundajn idojn.

Amasa Formorto: Rapida perdo de signifa procento de specioj ene de mallonga tempodaŭro, kondukante al gravaj ekologiaj kaj evoluaj ŝanĝoj.

Arbo de Vivo: metafora reprezentado de la rilatoj inter malsamaj specioj, spurante ilian evoluan historion reen al komuna prapatro.