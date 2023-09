Sciencistoj Malkovras la Kemian Mekanismon de Silika-tegitaj Nanodiamondoj por Kvantuma Komputado kaj Bioetikedado

Esploristoj de San Jose State University (SJSU) malkovris la ligan mekanismon respondecan por la formado de unuformaj silicoksidkonkoj sur nanodiamantoj. La teamo utiligis potencajn Rentgenradiojn generitajn de la Stanford Synchrotron Radiation Lightsource (SSRL) ĉe la SLAC Nacia Akcelilo-Laboratorio por studi la nanomaterialojn. La rezultoj, publikigitaj en la ĵurnalo ACS Nanoscience Au, disponigas decidajn sciojn pri la kemio implikita en la kreado de silik-tegitaj nanodiamantoj.

Nanodiamandoj estas ultra-malgrandaj sintezaj diamantoj kun rimarkindaj propraĵoj. Malgraŭ sia eta grandeco, nanodiamantoj havas perfektajn karbonkradojn, kaj ili povas elmontri respondojn al magnetaj kampoj, elektraj kampoj kaj lumo ĉe ĉambra temperaturo. Ĉi tiuj unikaj karakterizaĵoj igas nanodiamantojn taŭgaj por diversaj aplikoj, inkluzive de kvantuma komputado kaj biomarkado de ĉeloj.

Por plifortigi la funkciecon de nanodiamantoj, esploristoj turnis sin al kovri la diamantajn partiklojn per silicoksido. Silicoksido ne nur provizas glatan kaj protektan ŝelon por la nanodiamantoj sed ankaŭ permesas surfacan modifon. Aldonante specifajn etikedojn al la silika tegaĵo, sciencistoj povas direkti nanodiamantojn por celi specifajn ĉelojn aŭ lokojn. Tiu kontrolo de nanodiamondmovado havas signifajn implicojn por aplikoj en biomedicino kaj bioteknologio.

Dum pli ol jardeko, sciencistoj estis konfuzitaj de la mekanismo malantaŭ la formado de la silika tegaĵo sur nanodiamantoj. SJSU-esploristoj malkovris ke alkoholaj kemiaj grupoj sur la nanodiamondsurfaco ludas decidan rolon en faciligado de la kresko de silicoksidŝeloj. Ili trovis, ke la enkonduko de amonia hidroksido kun etanolo dum la tega procezo kondukas al la produktado de ĉi tiuj alkoholaj grupoj.

Por ekzameni la surfacojn kaŝitajn sub la silika tegaĵo, la esploristoj ĉe SJSU uzis la rentgenajn instalaĵojn de SSRL. Ili uzis transirrandan sensilon, super-senteman termometron, por detekti temperaturŝanĝojn kaj konverti ilin en rentgenajn energiojn. Tra X-radia absorba spektroskopio (XAS), la teamo esploris la surfacojn de la nanodiamantoj kaj mezuris la dikecon de la silicoksida tegaĵo sur nanometra skalo. La rezultoj montris la efikecon de XAS por studi submarajn materialojn kiel nanodiamantoj.

La scio akirita de komprenado de la liga mekanismo de silic-tegitaj nanodiamantoj malfermas novajn vojojn por esploristoj. Abraham Wolcott, la ĉefa enketisto de la studo, planas esplori la uzon de aliaj materialoj, kiel ekzemple titanio kaj zinkoksidoj, por kovri nanodiamantojn. Tiuj alternativaj tegaĵoj povus plue vastigi la aplikojn de nanodiamantoj en kvantuma sentado kaj biologia etikedado.

La trovoj de ĉi tiu esplorado disponigas valorajn sciojn pri la kemio de nanodiamantaj tegaĵoj kaj ofertas ŝancojn por optimumigi la silicŝelon kaj esplori aliajn tegmaterialojn. Kun pli bona kompreno de la kemia mekanismo malantaŭ silic-tegitaj nanodiamantoj, esploristoj povas daŭre malŝlosi la potencialon de ĉi tiuj etaj diamantoj por kvantuma komputado kaj bioetikedaj aplikoj.

