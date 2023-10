La Efiko de Kosmoŝipo sur la Atmosfera Kunmetaĵo de la Tero

By

Lastatempa studo publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences rivelis ke satelitoj kaj kosmoŝipoj poluas la atmosferon de la Tero kun altaj kvantoj da metaloj. Tiu ĉi poluo okazas en la stratosfero, regiono kiu enhavas grandan koncentriĝon de ozono.

La esplora teamo, gvidata de Dan Cziczo de la Universitato de Purdue, kolektis datumojn per flugado de aviadiloj je alteco de preskaŭ 12 mejloj. Tio permesis al ili kapti precizajn mezuradojn sen iu poluado de aviadilfumoj. La studo malkovris ke metaloj kiel ekzemple litio, kupro, aluminio, kaj plumbo, kiuj estas ofte trovitaj en kosmoŝipo, superis la nivelojn de nature okazanta kosma polvo.

Krome, la teamo trovis, ke preskaŭ 10 procentoj de sulfuracidaj partikloj, kiuj estas esencaj por protekti la ozonan tavolon, estis poluitaj per vaporigitaj restaĵoj de kosmoŝipo. La ĉeesto de unikaj elementoj kiel niobio indikas la uzon de varmoŝildoj en raketoj. Ĉi tiu indico montras al la poluo venanta de kosmoŝipo prefere ol meteoritoj, kiuj restis senŝanĝaj dum jarcentoj.

La media efiko de ĉi tiu poluo ankoraŭ ne estas plene komprenita. Tamen, pro la projektita pliiĝo de la nombro da satelitoj en orbito, la situacio povus plimalboniĝi. Oni taksas, ke estos pliaj 50,000 2030 satelitoj antaŭ 50, kun kompanioj kiel SpaceX kaj Amazon gvidantaj la vojon. Ĉi tiu rapida kresko en la kosmoindustrio signifas, ke ĝis XNUMX procentoj de aerosolpartikloj en la stratosfero povus eventuale enhavi metalojn de reenirantaj kosmoŝipoj.

Ĉi tiuj trovoj vekas zorgojn pri la mediaj sekvoj de la ekspansio de la kosmoindustrio. La amasiĝo de kosmoderompaĵoj kaj la liberigo de homfaritaj materialoj en la stratosfero postulas plian enketon. Ĉar ni daŭre dependas multe de satelitoj kaj kosmoŝipoj, fariĝas grave disvolvi daŭrigeblajn praktikojn, kiuj minimumigas la negativan efikon al nia atmosfero.

