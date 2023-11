Nova Esplorado Utiligas Naturninĝojn por Protekti Kivifruktojn kaj Abelojn

By

Kiwi-sciencistoj esploras pioniran solvon por kontraŭbatali danĝerajn patogenojn en la agrikultura sektoro uzante la ninjas de la naturo - fagaj biokontroloj. La termino 'nature's ninjas' estis elpensita de D-ro Heather Hendrickson, altranga lektoro ĉe la Universitato de Canterbury, por priskribi virusojn kiuj specife atakas damaĝajn bakteriojn sen damaĝi utilajn. Male al antibiotikoj kiuj ofte havas larĝan spektron de agado, fagoj havas limigitan gastigan gamon, igante ilin tre celitaj kaj efikaj en kontraŭbatalado de patogenoj.

En pionira klopodo, la interfaka esplorteamo de D-ro Hendrickson ricevis 8.9 milionojn USD de la Ministerio de Komerco, Novigado kaj Dungado-Klopodo-Fondaĵo de 2023 por evoluigi fagajn "koktelojn" por trakti ŝlosilajn agrikulturajn patogenojn. La iniciatoj ĉefe temigas kontraŭbatalado de kiwifrukto-vintokankro (Psa) kaj la amerika Foulbrood-viruso kiu efikoj al mielabeloj.

La avantaĝo de uzado de fagoj kuŝas en ilia kapablo specife infekti laŭcelajn patogenojn ŝparante aliajn mikroorganismojn esencajn por la sano de la organismo. Ekzemple, se fago estas administrita al mielabelo, ĝi rekte atakus la specifan patogenon sen influado de la utilaj intestbakterioj de la abelo. Ĉi tiu precizeca cela mekanismo minimumigas la riskon interrompi la ĝeneralan sanon de la protektata organismo.

Utiligi fagbiokontrolon havas signifajn implicojn por la agrikultura sektoro de Nov-Zelando. Disvolvante adaptitajn fagsolvojn, esploristoj esperas plifortigi produktivecon kaj sekurecon en la nutraĵa industrio antaŭenigante median konscion. Krome, la projekto celas plifortigi la produktan bioindustrion, kreante tre kvalifikitajn laborlokojn kaj faciligante aliron al tutmondaj merkatoj.

La esplorkunlaboro inkluzivas estimatajn instituciojn kiel la Universitato de Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, kaj Apiculture New Zealand. Indiĝenaj perspektivoj, gviditaj fare de Māori-sciencistoj kaj esploristoj, disponigas valorajn sciojn pri la implicoj de la projekto por la taiao (medio), precipe surbaze de la tropezo de Māori-gviditaj entreprenoj en la primarsektoro.

La longperspektiva vizio por ĉi tiu klopodo etendiĝas preter la agrikultura sektoro. D-ro Hendrickson opinias, ke establante la necesan infrastrukturon kaj kompetentecon por sekure uzi fagojn en agrikulturo, la platformo povas esti etendita por trakti emerĝantajn minacojn al nutraĵproduktado kaj eĉ celi medicine rilatajn homajn patogenojn. Ĉi tiu esplorado malfermas ekscitajn eblecojn por la estonteco de malsano-kontrolo kaj biosekureco en diversaj industrioj.

La projekto jam ricevis subtenon de koncernatoj, inkluzive de abelbredistoj, kiuj malavare disponigis grundajn specimenojn. Kiel signo de dankemo, esploristoj nomis la malkovritajn fagojn laŭ kontribuantoj, kie kelkaj estis nomitaj laŭ konataj figuroj kiel ekzemple Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield, kaj eĉ la abelbredistoj mem.

Utiligante la potencon de la Ŝinoboj de la naturo, Nov-Zelando estas bone poziciigita por revolucii malsankontrolon en agrikulturo, protekti esencajn ekosistemojn, kaj eble pavimi la vojon por novaj aliroj por kontraŭbatali homajn patogenojn.

Oftaj Demandoj

Kio estas fagaj biokontroloj?

Fago-biokontroloj estas virusoj kiuj specife celas kaj atakas damaĝajn bakteriojn en organismoj, ofertante tre laŭcelan aliron al malsankontrolo.

Kiel fagoj diferencas de antibiotikoj?

Male al antibiotikoj, kiuj povas damaĝi kaj damaĝajn kaj utilajn bakteriojn, fagoj havas limigitan gastigan gamon, permesante al ili celi specifajn patogenojn sen influado de utilaj mikroorganismoj.

Kiajn patogenojn celas la esploristoj?

La esplorado ĉefe fokusiĝas al kontraŭbatalado de kiwifrukto-vintokankro (Psa) kaj la amerika Foulbrood (AFB) viruso, kiu prezentas minacon al mielabeloj.

Kio estas la ebla efiko de ĉi tiu esplorado?

La esplorado havas la potencialon plibonigi produktivecon kaj sekurecon en la agrikultura sektoro plifortigante la produktan bioindustrion, kreante tre kvalifikitajn laborlokojn kaj faciligante aliron al ekologie konsciaj tutmondaj merkatoj. Krome, ĉi tiu esplorado povas havi implicojn por kontraŭbatali emerĝajn minacojn en nutraĵproduktado kaj eĉ celi homajn patogenojn.

Kiu estas implikita en la esplorkunlaboro?

La kunlaboro inkluzivas esploristojn de la Universitato de Canterbury, Universitato de Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd, kaj Apiculture New Zealand. Māori-sciencistoj kaj esploristoj ankaŭ disponigas valorajn indiĝenajn perspektivojn.