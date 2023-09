Esploro Sugestas ke Marso Havas Signife Malpli Mineralojn Ol Tero

Nova studo malkaŝas, ke Marso havas signife pli malaltan nombron da mineraloj kompare kun la Tero. Dum ekzistas proksimume 6,000 konataj mineraloj sur la Tero, Marso nur registris 161 mineralojn dum pli ol 50 jaroj da esploro.

La studo, farita fare de Hazen et al, analizis la mineralformadon kaj evoluon sur Marso surbaze de pasintaj misioj kaj analizoj de marsmeteoritoj. La esploristoj identigis 20 reĝimojn de mineralformado sur Marso, dum la Tero havas 57.

Dum la fruaj stadioj de la historioj de ambaŭ planedoj, mineraloj formiĝis laŭ similaj manieroj. La unuaj mineraloj sur kaj la Tero kaj Marso verŝajne kristaliĝis rekte el malvarmigo de magmo. Hidrotermika agado ankaŭ ludis rolon en la formado de mineraloj sur ambaŭ planedoj. Tamen, la Tero travivis vastajn stadiojn de diversigo antaŭ miliardoj da jaroj pro platotektoniko kaj la evoluo de vivo, procezoj kiuj ne estis observitaj sur Marso.

La trovoj sugestas, ke Marso havis malpli da vojoj por minerala formado kompare kun la Tero. Dum estas eble ke ekzistas nemalkovritaj mineralfazoj sur Marso, la totala kalkulo de marsmineraloj daŭre estas taksita esti signife pli malgranda ol tiu de la Tero.

La studo, publikigita en la Journal of Geophysical Research: Planets, ĵetas lumon pri la diferencoj inter la mineralaj komponaĵoj de Marso kaj la Tero. Kompreni ĉi tiujn distingojn povas disponigi valorajn sciojn pri la geologia historio kaj eblan loĝeblecon de Marso.

Ĉi tiu esplorado estis ebligita per la analizo de datumoj de pasintaj marsaj misioj kaj la studo de marsaj meteoritoj. Plia esplorado estas necesa por plene esplori kaj kompreni la mineralogian diversecon de la Ruĝa Planedo.

fontoj:

- Robert M. Hazen et al, On the Diversity and Formation Modes of Martian Minerals, Journal of Geophysical Research: Planedoj. DOI: 10.1029/2023JE007865

- Amerika Geofizika Unio (AGU)