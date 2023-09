Homaj Faritaj Lagetoj Eble Netaj Eligantoj de Forcejaj Gasoj, Studies Find

Nova esplorado farita de Cornell University rivelas ke homfaritaj lagetoj havas signifan efikon al forcej-efikaj gasoj. Du rilataj studoj faritaj de esploristoj de Cornell komencas kvantigi la efikojn de kaj homfaritaj kaj naturaj lagetoj sur la tutmonda forcejgasa buĝeto, disponigante valorajn sciojn pri temo kiu ne estas bone komprenita.

La studoj trovis ke kiam la emisioj kaj karbonstokado de homfaritaj lagetoj estas aldonitaj, la lagetoj povas esti netaj elsendantoj de forcej-efikaj gasoj. Antaŭaj taksoj indikas ke lagetoj, kiuj estas difinitaj kiel korpoj de akvo 5 hektaroj aŭ malpli, povas kontribui 5% de tutmondaj metanemisioj. Tamen, sen precizaj mezuradoj trans multaj lagetoj, ĉi tiu procento povus varii de duono ĝis dufoje la laŭtaksa kvanto. Plie, ekzistas limigitaj taksoj de karbonaj entombigprocentoj en lagetoj.

Unu studo farita de la esploristoj temigis la kvanton de karbono sekvestrita en 22 specife elektitaj lagetoj. La esploristoj ekzamenis pasintajn administrajn agadojn kaj mezuris sedimentan dikecon kaj karbonenhavon en la lagetoj. Ili trovis ke karbonaj entombigprocentoj en la lagetoj estis influitaj per faktoroj kiel ekzemple akvaj plantoj, fiŝoj, kaj nutraĵniveloj. La studo ankaŭ rivelis ke kaj naturaj kaj homfaritaj lagetoj tutmonde sekvas signifan kvanton de karbono, indikante ke karbonsekvo en lagetoj estas subtaksita.

La dua studo esploris la laŭsezonajn emisiojn de forcej-efikaj gasoj de specifaj Cornell Experimental Ponds. Metano, potenca forceja gaso, respondecis pri la plimulto de la elsenditaj gasoj. La studo ankaŭ emfazis la gravecon de ofta specimenigo por precize respondeci pri forcej-efikaj gasoj de lagetoj.

Ĝenerale, tiuj studoj indikas ke lagetoj ludas rolon en forcej-efikaj gasoj kaj karbonstokado. Dum lagetoj povas nuntempe esti netaj elsendantoj de forcej-efikaj gasoj pro metanliberigo, ekzistas potencialo por ili iĝi netlavujoj reduktante metanemisiojn. La trovoj ankaŭ proponas la uzon de bobeliloj aŭ subakvaj cirkuliloj por redukti metanemisiojn en lagetoj.

Plia esplorado kaj kompreno de la rolo de lagetoj en forcejgasaj emisioj estas decidaj por preciza klimatmodeligado kaj prognozoj.

fontoj:

– Meredith A. Holgerson et al, Altaj indicoj de karbona entombigo ligita al aŭtoĥtona produktado en artefaritaj lagetoj, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, High Intra-Seasonal Variability in Force Gas Emissions From Temperate Constructed Ponds, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Fonto: Cornell)