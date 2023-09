Sondado de Maloftaj Varmaj Plasmaj Fluoj en la Supra Atmosfero

By

Proksime de la polusoj de la Tero, aŭroroj estas ofta vidaĵo, montrante buntajn lumspektaklojn en la supra atmosfero kaŭzitaj de la interagado inter la suna vento kaj la magnetosfero de la planedo. Tamen, pli proksime al la ekvatoro, malsama atmosfera fenomeno povas okazi: subaŭrora jon drividoj (SAID).

DIRITAj okazaĵoj implikas la rapidan, okcidenten fluon de varma plasmo tra la jonosfero. Tiuj okazaĵoj estis asociitaj kun videblaj strukturoj sur la ĉielo, kiel ekzemple stabilaj aŭroruĝaj (SAR) arkoj kaj forta termika emisio-rapidecpliigo (STEVE). Tipe, SAID-okazaĵoj okazas inter krepusko kaj noktomezo, sed ekzistas kazoj de SAID-fluoj detektitaj post noktomezo.

En lastatempa studo publikigita en la Journal of Geophysical Research: Space Physics, esploristoj koncentriĝis pri 15 postnoktaj SAID-okazaĵoj detektitaj proksime de Sudameriko en 2013. Analizante datumojn de diversaj fontoj, inkluzive de satelitaj programoj kaj mezuroj de aŭrora agado, ili esploris la karakterizaĵojn kaj formado de ĉi tiuj maloftaj eventoj.

La esploristoj trovis, ke la postnoktaj SAID-okazaĵoj, similaj al antaŭnoktaj eventoj, estas rezulto de la kompleksa interago inter jonosferaj kondiĉoj kaj geomagneta dinamiko. La interagado inkluzivas la formadon de elektraj kampoj kaj ondo-partiklaj interagoj, kiuj funkcias kiel lokalizitaj varmofontoj.

Tiuj trovoj plifortigas la komprenon de supra-atmosfera plasmodinamiko kaj sian potencialon interrompi radarsignalojn por satelitspurado kaj aliaj kritikaj aplikoj. Plia esplorado en ĉi tiu areo povus disponigi valorajn sciojn pri kiel SAID-okazaĵoj kaj iliaj rilataj fenomenoj povas influi la atmosferon de la Tero.

