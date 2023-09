Nerf Blaster Design Pafas 100 Sagetojn por Sekundo

Resumo: DIY-entuziasmulo kreis plene aŭtomatan Nerf-eksplodilon, kiu povas pafi 100 ĵetsagetojn je sekundo, superante la normajn Nerf-ludilojn laŭ stampo, precizeco kaj pafrapideco. La dezajno de la eksplodilo utiligas duonlongajn sagetojn, kiuj flugas pli efike kiam lanĉite per altmotoraj eksplodiloj. La sagetoj estas ŝarĝitaj en tamburrevuon kun glitiloj kiuj puŝas ilin en la radojn kiam la tamburo rotacias. Atingi la altan paffrekvencon estis defio, kie la kreinto alfrontas malfacilaĵojn kiel ekzemple pecetigitaj sagetoj kaj partoj flugantaj de la revuoj. Tamen, per ripeta dezajno, la eksplodilo nun funkcias glate, kun la sagetoj forlasas la revuon kaj ŝvebas malsupren je granda rapideco. Vidbendoj montrantaj la eksplodilon en ago estis dividitaj, montrante la rapidan sinsekvon de ĵetsagetoj.

-

Por Nerf-entuziasmuloj serĉantaj plibonigitan eksplodan sperton, DIY-dizajnisto konata kiel [3DprintedLife] sukcese kreis plene aŭtomatan eksplodilon, kiu preterpasas la limojn de normaj Nerf-ludiloj. Ĉi tiu pionira dezajno celas atingi rimarkindan paffrekvencon de 100 sagetoj je sekundo konservante plibonigitan pugnon kaj precizecon.

Por ekhavi la deziratan efikecon, la eksplodilo uzas la uzon de duonlongaj sagetoj, kiuj povas elmontri pli bonajn flugkarakterizaĵojn kiam lanĉite per altmotoraj eksplodiloj. Tiuj sagetoj estas propulsitaj per zonoj movitaj per potencaj motoroj, similaj al la mekaniko de radeksplodiloj. La municio estas ŝarĝita en tamburrevuon ekipitan per glitiloj kiuj efike puŝas la sagetojn en la rotaciajn radojn.

Tamen, la procezo de atingado de paffrekvenco de 100 sagetoj je sekundo pruvis esti signifa defio. La dizajnisto renkontis malhelpojn kiel ekzemple pecetigitaj sagetoj kaj revuoj forpelantaj partojn dum la konstruprocezo. Tra diligenta ripeto kaj rafinado de la dezajno, tiuj problemoj estis iom post iom venkitaj. La rezulto estas eksplodilo, kiu fidinde lanĉas la sagetojn de la revuo, propulsante ilin malsupren je impresaj rapidecoj.

Por tiuj, kiuj interesiĝas pri esploro de la komplikaĵoj de la dezajno de la eksplodilo, dosieroj haveblas per OnShape. Aldone, videoj estis dividitaj montrantaj la rapidpafajn kapablojn de la eksplodilo, ofertante al spektantoj la ŝancon atesti la imponan sinsekvon de ĵetsagetoj.

Pliaj dezajnoj kaj modifoj de Nerf-eksplodiloj antaŭe estis viditaj, montrante la dediĉon kaj kreivon de la Nerf-entuziasmulkomunumo.

fontoj:

- [3Dprinted Life]

- Jutubo (videoligiloj ne provizitaj)