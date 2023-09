La Malkovro de Polusaj Ringaj Galaksioj Deĵetas Lumon sur Galaksiaj Strukturoj

By

Galaksioj venas en diversaj formoj, kaj nia kompreno pri ili evoluis dum ni vastigas niajn observaĵojn preter la vida spektro. Polusringaj galaksioj (PRGs) estas unika speco de galaksio karakterizita per ekstera ringo de gaso kaj steloj kiu estas klinita perpendikulare al la galaksia ebeno. Tiuj ringoj, ofte kunmetitaj ĉefe de difuza hidrogengaso, estas tipe videblaj nur ĉe radiondolongoj.

Kvankam polusaj ringgalaksioj unue estis malkovritaj en 1978, la formadprocezo de tiuj galaksiaj strukturoj restas mistero. Unu teorio indikas ke la ringoj estas rezulto de galaksiaj kolizioj, kie la hidrogengaso de koliziantaj galaksioj estas forĵetita en polusa paraleligo. Sekve, estis kredite ke polusringogalaksioj estis maloftaj. Tamen, lastatempa enketo de galaksioj farita kiel parto de la WALLABY-projekto indikas ke PRG-oj povas esti pli oftaj ol antaŭe pensis.

La projekto WALLABY, kiu signifas Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, celas krei alt-rezolucian mapon de neŭtrala hidrogeno en la Suda Hemisfera ĉielo. Mapante la intergalaksian gason kaj la hidrogenon ĉirkaŭantajn galaksiojn, la enketo disponigas valorajn sciojn pri la strukturoj de ĉi tiuj kosmaj objektoj. En la komenca stadio de la enketo, proksimume 600 galaksioj estis mapitaj, kaj du polusaj ringgalaksioj estis identigitaj.

Surbaze de tiuj trovoj, estas laŭtakse ke 1% ĝis 3% de la galaksioj prienketitaj en WALLABY elmontros polusajn ringostrukturojn. Post kompletigo de la enketo, eblas ke centoj da polusaj ringgalaksioj estos malkovritaj, signife pliigante nian scion pri tiuj enigmaj galaksiaj formacioj. Krome, la abundo de datumoj kolektitaj per ĉi tiu projekto ofertos al astronomoj pli profundan komprenon pri kiel ĉi tiuj strangaj galaksioj formiĝas kaj evoluas. Ĝi ankaŭ povas doni valorajn sciojn pri la interagado inter malluma materio kaj galaksioj.

Ĝenerale, la malkovro de polusaj ringaj galaksioj kaj la daŭranta projekto WALLABY ofertas promesplenan vojon por esplori la kaŝitajn strukturojn ene de galaksioj kaj malkaŝi la misterojn de la universo.

Difinoj:

– Polusringaj galaksioj (PRGs): Spiralaj aŭ elipsaj galaksioj kun ekstera ringo de gaso kaj steloj klinitaj proksimume perpendikulare al la galaksia ebeno.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY, projekto celanta krei alt-rezolucian mapon de neŭtrala hidrogeno en la Suda Hemisfera ĉielo.

fontoj:

– Deg, N., et al. "WALLABY-pilota enketo: la eblaj polusaj ringaj galaksioj NGC 4632 kaj NGC 6156." Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 525.3 (2023): 4663-4684.