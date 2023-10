Modifita Gravita Teorio Sugestas, ke Naŭa Planedo Eble Ne Ekzisti

Esploristoj Harsh Mathur kaj Katherine Brown proponis ke la enorbitaj anomalioj observitaj en la ekstera sunsistemo, kiuj ekfunkciigis la serĉon de naŭa planedo, povus anstataŭe esti klarigitaj per modifita leĝo de gravito. La modifita teorio, konata kiel Modified Newtonian Dynamics (MOND), sugestas ke la leĝo de Neŭtono de gravito validas ĝis certa punkto, preter kiu malsama gravita konduto transprenas.

MOND estis sukcesa en klarigado de observaĵoj sur galaksia skalo kaj estas konsiderita fare de kelkaj sciencistoj kiel alternativo al malluma materio. Tamen, Mathur kaj Brown volis esplori ĝiajn efikojn al la ekstera sunsistemo post kiam astronomoj anoncis la eblecon de naŭa planedo en 2016.

Kiam la esploristoj punktskribis la orbitojn de objektoj de la ebla naŭa planeda datumaro kontraŭ la gravita kampo de la Lakta Vojo-galaksio, ili trovis frapan vicigon. Laŭ MOND, dum milionoj da jaroj, iuj objektoj en la ekstera sunsistemo estus trenitaj en vicigon kun la gravita kampo de la galaksio.

Dum la nuna datumaro estas malgranda kaj aliaj eblecoj ne povas esti ekskluditaj, la studo elstarigas la potencialon por la ekstera sunsistemo funkcii kiel laboratorio por testado de gravito kaj studado de fundamentaj problemoj de fiziko.

Ĝenerale, tiu esplorado defias la ekziston de naŭa planedo en la ekstera sunsistemo kaj sugestas ke la observitaj enorbitaj anomalioj povas esti klarigitaj per modifita gravita teorio.

Fonto: Case Western Reserve University

Difinoj:

– Modifita Newtonian Dynamics (MOND): Modifita teorio de gravito kiu proponas la leĝon de Neŭtono de gravito validas ĝis punkto, preter kiu malsama gravita konduto transprenas.

– Malhela Materio: Hipoteza formo de materio kiu havus gravitajn efikojn sed ne elsendus ajnan lumon.

– Lakta Vojo: La galaksio kiu enhavas nian sunsistemon.

(Fonto: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hypothesis, The Astronomical Journal (2023))