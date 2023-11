Kompreni aliajn per iliaj agoj: esenca aspekto de homa pensado kun implicoj por AI

By

Kiam ni observas ies agojn, niaj mensoj laboras rapide por deĉifri iliajn intencojn. Esploro farita de perceptesploristoj ĉe Universitato Johns Hopkins ĵetis lumon pri kiel homoj povas kompreni tion, kion aliaj provas lerni simple rigardante siajn agojn. Ĉi tiu pionira studo, publikigita en la revuo Proceedings of the National Academy of Sciences (Procedoj de la Nacia Akademio de Sciencoj), malkaŝis ofte preteratentitan aspekton de homa ekkono, kun signifaj implicoj por la disvolviĝo de artefarita inteligenteco (AI) sistemoj.

Male al rekonado de pragmataj agoj, kiuj implikas antaŭdiri la tujajn agojn de ies, la studo koncentriĝis pri "epistemaj agoj". Ĉi tiuj agoj estas faritaj kiam iu provas kolekti informojn aŭ lerni pri sia ĉirkaŭaĵo. Dum antaŭa esplorado montris, ke homoj povas precize identigi pragmatajn agojn, oni malmulte sciis pri kiel ni perceptas kaj komprenas epistemajn agojn.

En serio de eksperimentoj implikantaj 500 partoprenantojn, la esploristoj petis la individuojn spekti filmetojn de homoj skuantaj skatolojn. La partoprenantoj povis distingi la celojn de la skuilo - aŭ por determini la nombron da objektoj ene de la skatolo aŭ por konstati la formon de la objektoj - ene de demando de sekundoj. Ĉi tiu kapablo percepti la intencojn de alia persono per siaj agoj estas kaj intuicia kaj rimarkinda, elstarigante la kompleksajn kognajn procezojn kiujn niaj mensoj senpene plenumas.

Ĉi tiuj trovoj havas pli larĝajn implicojn por la kampo de AI-evoluo. Komprenante kiel homoj konkludas la celojn de alia persono per agoj, esploristoj povas dizajni AI-sistemojn, kiuj estas pli bone ekipitaj por interagi kaj kompreni homan konduton. Ekzemple, robota asistanto funkciigita de AI povus analizi la agojn de kliento kaj antaŭdiri kion ili serĉas, provizante pli personigitan kaj efikan servon.

En estontaj studoj, la Johns Hopkins-teamo planas esplori la distingon inter epistemia intenco kaj pragmata intenco. Ili ankaŭ estas interesitaj pri esplorado kiam tiuj observaj kapabloj aperas en homa evoluo kaj ĉu komputilaj modeloj povas esti konstruitaj por plue klarigi la rilaton inter fizikaj agoj kaj epistemia intenco.

Ĉi tiu esplorado ne nur provizas valorajn sciojn pri nia kompreno pri homa ekkono, sed ankaŭ malfermas novajn eblecojn por AI-teknologio efike interpreti homajn agojn kaj intencojn. Utiligante ĉi tiun scion, estontaj AI-sistemoj povas iĝi pli atentaj kaj lertaj pri komprenado kaj respondado al homaj bezonoj kaj deziroj.

FAQs

D: Kio estas pragmataj agoj kaj epistemiaj agoj?

Pragmataj agoj rilatas al agoj kiuj implikas antaŭdiri la tujajn agojn de individuo, dum epistemaj agoj estas faritaj kiam iu provas kolekti informojn aŭ lerni ion pri sia medio.

D: Kiel la esploristoj faris siajn eksperimentojn?

La esploristoj petis al 500 partoprenantoj spekti filmetojn, en kiuj iu skuas skatolon. La partoprenantoj povis determini ĉu la skuilo provis eltrovi la nombron da objektoj ene de la skatolo aŭ la formon de la objektoj.

Q: Kio estas la implicoj de ĉi tiu esplorado por AI?

Komprenante kiel homoj perceptas kaj konkludas alies intencojn per agoj, AI-sistemoj povas esti dizajnitaj por pli bone kompreni kaj interagi kun homa konduto. Ekzemple, robota asistanto povus precize antaŭdiri, kion kliento serĉas surbaze de iliaj agoj.