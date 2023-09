Lastatempe Malkovrita Kometo Nishimura estos Videbla Venontsemajne

By

Lastatempe malkovrita kometo nomata Kometo Nishimura estos videbla dum ĝi flugos apud la Tero venontsemajne. Japana spacfotisto Hideo Nishimura unue observis la kometon komence de aŭgusto. Ekde tiam, ĝi pliiĝis en brilo dum ĝi vojaĝas tra la interna sunsistemo en orbito ĉirkaŭ la suno. La kometo faros sian plej proksiman alproksimiĝon al la Tero marde, venante ene de 78 milionoj da mejloj. Ĝi ankaŭ pasos proksime al la suno la 17-an de septembro.

Kometo Nishimura kompletigas unu orbiton proksimume ĉiujn 430 ĝis 440 jarojn. La lastan fojon ĝi pasis proksime al la suno estis ĉirkaŭ la jaro 1590. Tamen oni ne scias ĉu ĝi tiam estis videbla per la nuda okulo. La kometo estas apenaŭ sufiĉe hela por esti videbla kaj moviĝos proksime al la horizonto, do binoklo estas rekomendita por rigardado. Malhelaj ĉieloj for de urbaj lumoj provizas optimumajn kondiĉojn.

Por tiuj en la Norda Hemisfero, oni rekomendas trovi klaran vidon de la orient-nordorienta horizonto proksimume duonhoron antaŭ matena krepusko. Ju pli proksimas la kometo al la suno kaj la horizonto, des pli malfacile estos vidi. La kometo pasos inter la Tero kaj la suno merkrede, kaj ĝi eble ne estos videbla en la vespera ĉielo krom se ĝi fariĝos signife pli hela ol atendite.

Konsiderante la proksiman proksimecon de la kometo al la suno, ekzistas ebleco ke la intensa varmeco povus detrui ĝin. Tamen, spertuloj atendas ke ĝi pluvivos, ĉar ĝi jam travivis almenaŭ unu antaŭan proksiman alproksimiĝon al la suno. Se ĝi pluvivos, ĝi transiros al la malproksima flanko de la suno de la Tero komence de oktobro, kaj tiam reaperos en la matenan ĉielon de la Suda Hemisfero en novembro.