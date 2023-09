Nova Cikla Lipopeptido Modulas Plantan Imunecon: Scioj de Esplora Studo

By

Lastatempa esplorstudo farita de la esplorteamo de Hai-Lei Wei ĉe la Ĉina Akademio de Agrikulturaj Sciencoj en Ĉinio malkovris novajn sciojn pri la biosintezo kaj modulado de plantimuneco. La studo temigas novan ciklan lipopeptidon nomitan medpeptino, kiu estas produktita de Pseudomonas mediterranea.

Ciklaj lipopeptidoj (CLP) estas plurfunkciaj sekundaraj metabolitoj produktitaj per diversaj bakterioj kaj estis identigitaj kiel esencaj provokiloj de plantimuneco. Tamen, la mekanismoj subestaj la interagoj inter CLPoj kaj plantoj restis pasemaj. La studo centras ĉirkaŭ medpeptino, 22-aminoacido CLP kiu estas sintezita per ne-ribosomal peptidsintezitazo (NRPS) genaro kaj reguligita per kvoru-sensa sistemo.

Male al aliaj CLPoj, medpeptino ne elmontras antimikrobian agadon. Anstataŭe, ĝi induktas plantĉelmortan imunecon kaj donas reziston al bakteria infekto. Tra kompara transcriptome-analizo kaj virus-induktita gena silentigo (VIGS), la esplorteamo identigis specifajn imunsignalajn kandidatojn implikitajn en la percepto de medpeptino en Nicotiana benthamiana, modelplantospecio.

La studo elstarigas la kritikan rolon de ĉelmura leŭcin-riĉa ripeta extensin proteino (NbLRX3) kaj receptor-simila proteinkinazo (NbRLK25) en mediaciado de medpeptin-ekigita ĉelmorto kaj rezisto al patogeninfekto. Silentigi tiujn proteinojn endanĝerigis la imunreagon, emfazante ilian gravecon en la defendaj mekanismoj induktitaj per medpeptino.

Ĉi tiu esplorado disponigas valorajn sciojn pri la nekanonikaj mekanismoj de CLP-sentado kaj ilia efiko al plantimuneco. La identigo de medpeptino kaj ĝia unika agadmaniero malfermas vojojn por disvolvi novigajn bioteknologiajn aplikojn celantajn plibonigi plantmalsan protekton kaj kultivaĵproduktivecon.

Kompreni la malsimplajn interagojn inter CLP-oj kaj plantoj ofertas novajn eblecojn por evoluigi efikajn strategiojn por plifortigi plantmalsanreziston. Tiuj eltrovaĵoj havas signifajn implicojn por agrikulturo kaj povas kaŭzi la evoluon de daŭrigeblaj kaj ekologiemaj malsankontrolmetodoj. Utiligi la potencon de medpeptino kaj aliaj CLP-oj povus revolucii plantprotektajn strategiojn, reduktante dependecon de tradiciaj kemiaj insekticidoj kaj antaŭenigante pli sanajn, pli rezistemajn kultivaĵojn.

Fonto: Inĝenieristiko