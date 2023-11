La James Webb Teleskopo Kaptas Sensacian Vidon de la Centro de Lakta Vojo

By

La Teleskopo James Webb, la plej potenca teleskopo iam celita al la steloj, denove mirigis sciencistojn per sia plej nova bildo kaptante la densan centron de nia galaksio. La bildo, publikigita de NASA, disponigas neniam antaŭe viditan nivelon de detalo de la regiono konata kiel Sagitario C, proksimume 300 lumjarojn for de la centra nigra truo de la Lakta Vojo.

Male al ĉiuj antaŭaj infraruĝaj datumoj kolektitaj, la bildo de la Teleskopo James Webb montras abundon da novaj funkcioj kaj detaloj, permesante al esploristoj studi stelformadon en ĉi tiu ekstrema medio kun senprecedenca precizeco. La observa teamo, gvidata de Samuel Crowe, dediĉita bakalaŭra studento ĉe la Universitato de Virginio, esprimis sian eksciton pri la riĉeco de informoj, kiujn la teleskopo malkovris.

Sagitario C, reliefigita en la bildo, estas stela fabriko, kiu havas ĉirkaŭ 500,000 XNUMX stelojn. Ĉi tiu regiono prezentas unikan ŝancon por sciencistoj testi nunajn teoriojn de stelformado pro ĝiaj ekstremaj kondiĉoj. Jonathan Tan, profesoro ĉe la Universitato de Virginio, emfazis la signifon de la galaksia centro kiel testejo por tiuj teorioj.

La bildo rivelas la famajn infraruĝajn-malhelajn nubojn, formadojn de densa gaso kaj polvo kiuj malhelpas la vidon de steloj ene kaj malantaŭ ili. Malgraŭ ilia malfacila naturo, la Teleskopo James Webb sukcesis penetri ĉi tiujn nubojn, ĵetante lumon sur Sagitario C kiel neniam antaŭe.

Preter la alloga beleco de la foto, astronomoj kolektas amason da sciencaj komprenoj. La perceptita malpleno ĉe la supro de la bildo fakte reprezentas la ĉeeston de infraruĝa-malhela nubo, dense pakita al la punkto de blokado de la lumo de steloj preter ĝi. Cejan-koloraj makuloj sub la infraruĝa-malhela nubo indikas grandskalajn emisiojn de jonigita hidrogeno, fenomeno ĉefe asociita kun lastatempe formitaj steloj. Surprize, la grandeco kaj aranĝo de ĉi tiu sekcio intrigis esploristojn, kiuj esperas esplori ĝin plu.

Rubén Fedriani, kunenketisto de la projekto ĉe la Instituto Astrofísica de Andalucía en Hispanio, priskribis la galaktikan centron kiel ĥaosan lokon plenigitan kun magnetigitaj gasnuboj spertantaj stelformadon, penante sian influon sur la ĉirkaŭa gaso tra ventoj, jetoj, kaj radiado. . La abundo de datumoj de la Teleskopo James Webb pri ĉi tiu ekstrema medio malfermis novajn vojojn de esplorado kaj analizo.

Precipe, la bildo ankaŭ kaptas masivan protostelon elirantan el la infraruĝa-malhela nubo, kiu estas pli ol 30 fojojn la maso de nia Suno. Malgraŭ ĝia distanco de proksimume 25,000 lumjaroj de la Tero, ĉi tiu regiono restas sufiĉe alirebla por astronomoj por ekzameni individuajn stelojn, proksimigante nin al malimplikado de la misteroj de stela evoluo.

Samuel Crowe elokvente resumas la signifon de la atingo de la James Webb Telescope, deklarante, "Masivaj steloj estas fabrikoj kiuj produktas pezajn elementojn en siaj nukleaj kernoj, do kompreni ilin pli bone estas kiel lerni la originrakonton de granda parto de la universo."

