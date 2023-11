Novaj Fosilioj en Brazilo Lumas sur la Enigma Silesaŭrids

Lastatempa malkovro de fosilioj en Rio Grande do Sul, la plej suda ŝtato de Brazilo, aldonis novan tavolon de komplekseco al la studo de silesaŭrids, grupo de dinosaŭroj kiuj vivis dum la Triasa periodo. Tiuj fosilioj estigis intrigon inter esploristoj, ĉar ili disponigas valorajn sciojn pri la evolua historio de silesaŭrids kaj ilia rilato al dinosaŭroj.

La fosilia muntado, trovita en 2014 en loko nomita Waldsanga en la Santa Maria Formacio, konsistas el ostoj de multoblaj individuoj. Kvankam estas defie determini ĉu ĉiuj ostoj apartenas al la sama specio, la indico indikas ke ili faras. Tiu trovo estas signifa ĉar ĝi aldonas al la ekzistanta scio pri bestoj kiuj enloĝis la areon dum la Triaso.

La muntado, etikedita UFSM 11579, estas la kvara silesaŭrid trovaĵo en Brazilo kaj la dua de la karnia epoko. Tiuj fosilioj estas enhavitaj ĉe la Stratigrafio kaj Paleobiologio-Laboratorio de la Federacia Universitato de Santa Maria. La esploristoj, kiuj analizis la fosiliojn, komparis siajn trajtojn kun ekzistantaj filogenetikaj arboj de silesaŭredoj kaj konkludis, ke ili ja estas parto de la genlinio de silesaŭredoj, kvankam ili ne reprezentas novan specion.

Silesaŭrids estis plejparte kvarpieduloj kaj variis en grandeco de unu ĝis tri metroj en longo. Ili havis longajn malantaŭajn krurojn kaj sveltajn antaŭajn krurojn. Fosilioj estis trovitaj en Sudameriko, Nordameriko, Afriko, kaj Eŭropo, disponigante signojn de sia ĝeneraligita distribuo dum la Triasa periodo.

En aparta studo, esploristoj temigis la dentan anatomion de silesaŭrids por akiri pliajn sciojn pri sia evolua rilato kun dinosaŭroj. Ilia analizo rivelis ke la denta alkroĉiĝo kaj enplantado en la studita specio, inkluzive de UFSM 11579, similis tiun de dinosaŭroj kaj krokodiloj. Tiu trovo indikas ke silesaŭrids povas reprezenti mezan stadion inter la antikva kondiĉo de kunfanditaj dentoj kaj la derivita kondiĉo kie dentoj estas ankritaj al la makzelo per ligamentoj.

La trovoj pri denta enplantado ne definitive diferencigas silesaŭredojn de aliaj dinosaŭridoj, sed ili disponigas konvinkan indicon ke silesaŭrid estas proksime rilatitaj al dinosaŭroj. Por progresigi nian komprenon de la evolua historio de ĉi tiu grupo, esploristoj emfazas la gravecon de detalaj filogenetikaj studoj kiuj implikas ĝisfundan analizon de fosilioj en kolektoj.

Fonto: https://phys.org/news/2023-08-fossils-brazil-enigmatic-silesaurids.html

Oftaj Demandoj

Kio estas silesaŭrid'oj?

Silesaŭrids estas grupo de dinosaŭroj kiuj ekzistis dum la Triasa periodo. Ili estas konsideritaj proksimaj parencoj de dinosaŭroj kaj ludis decidan rolon en la frua evoluo de dinosaŭroj.

Kie estis malkovritaj la novaj silesaŭrid-fosilioj?

La novaj silesaŭrid fosilioj estis malkovritaj en Rio Grande do Sul, la plej suda ŝtato de Brazilo, en loko nomita Waldsanga en la Santa Maria Formacio. Tiu ĉi ejo estas konata pro siaj riĉaj fosiliaj trovaĵoj.

Kio estas signifa pri la nova fosilia aro?

La nova fosilia muntado disponigas valorajn sciojn pri la evolua historio de silesaŭrid'oj. Kvankam estas malfacile determini la precizajn speciojn reprezentitajn per la fosilioj, la indico indikas ke ili apartenas al la silesaŭrid genlinio.

Kiel la novaj trovoj kontribuas al nia kompreno de silesaŭrids?

La analizo de denta anatomio en silesaŭrid rivelis similecojn al dinosaŭroj kaj krokodiloj. Tio indikas ke silesaŭrids povas reprezenti mezan stadion en la evoluo de denta implantado. Tiuj trovoj subtenas la ideon ke silesaŭrids estas proksime rilatitaj al dinosaŭroj.

Kio estas la sekva paŝo en studado de silesaŭrids?

Esploristoj emfazas la bezonon de detalaj filogenetikaj studoj kiuj implikas ampleksan analizon de fosilioj. Esplorante kolektojn kaj ekzamenante ĉiujn fosiliojn ene de grupo, esploristoj povas identigi karakterizaĵojn kiuj indikas parencecon ene de la grupo aŭ kun aliaj grupoj. Ĉi tiu zorgema esplorado estas esenca por antaŭenigi nian komprenon pri evolucio de silesaŭrid.

Kie mi povas trovi pliajn informojn pri la esplorado?

Pli da informoj pri la esplorado troveblas en la artikolo "Anatomy and phylogenetic affinities of a new silesaurid assemblage from the Carnian beds of sud Brazil" publikigita en la Journal of Vertebrate Paleontology.