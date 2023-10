A New Model for Improved Representation of Black Carbon in Global Climate Models (Nova Modelo por Plibonigita Reprezento de Nigra Karbono en Tutmondaj Klimatmodeloj).

By

Esploristoj identigis mankojn en la reprezentado de nigra karbono (BC), grava komponento de atmosferaj aerosoloj, en nunaj tutmondaj klimatmodeloj (GCMoj). Lastatempa studo de Chen et al. ekzamenas la mikrofizikajn kaj optikajn trajtojn de BC kiuj influas ĝiajn radiativajn efikojn, kaj proponas plibonigitan aerosoloptikan modelon por trakti tiujn mankojn.

BC estas konata pro siaj fortaj lumsorbadkapabloj kaj ĝia kontribuo al klimata varmiĝo. Tamen, la sorba efikeco kaj mondvarmiĝo-efikoj de aerosoloj estis trovitaj esti supertaksitaj en GCMoj pro la neadekvata reprezentado de la kompleksaj miksaj statoj de BC.

Chen et al. analizis plurfontajn observaĵojn de partiklogranda distribuo kaj miksa stato por identigi ŝlosilajn BC-ecojn, kiuj signife influas ĝiajn radiativajn efikojn. Ili tiam evoluigis plibonigitan aerosolan optikan modelon kiu pli bone respondecas pri ĉi tiuj trajtoj bazitaj sur la observaĵoj. Tiu plifortigita modelo poste estis efektivigita en GCM.

La esploristoj taksis la agadon de la nova modelo uzante kampajn observojn. La rezultoj montris ke la antaŭdirita BC-sorbado de la plibonigitaj reprezentadoj akordigis pli proksime kun tutmondaj BC-observaĵoj. Tio ricevis al la pli preciza prognozo de BC-rilataj mikrofizikaj kaj miksaj trajtoj.

Krome, la esploristoj trovis, ke la plibonigita reprezentado de BC kondukis al redukto de ĝia radiativa devigado kaj klimataj efikoj ĝis 24 procentoj. Ĉi tio elstarigas la gravecon precize reprezenti BC en GCMoj por pli fidindaj klimataj projekcioj.

Ĉi tiu studo, titolita "An aerosol optika modulo kun observado-limigitaj nigrakarbonaj propraĵoj por tutmondaj klimataj modeloj", estis publikigita en la Ĵurnalo de Progresoj en Modelado de Teraj Sistemoj.

En konkludo, Chen et al. evoluigis plibonigitan modelon por reprezentado de BC en GCMoj, traktante mankojn en la mikrofizikaj kaj optikaj trajtoj de BC. La rezultoj montras ke tiu plifortigita reprezentado kondukas al pli bona interkonsento kun tutmondaj observaĵoj kaj redukto en la klimataj efikoj de BC. Ĉi tiu esplorado kontribuas al nia kompreno de la rolo de BC en klimata ŝanĝo kaj disponigas valoran ilon por plibonigi klimatajn projekciojn.

