La Kosmoŝipo Lucy de NASA Preparas por Proksima Renkonto kun Asteroido Dinkinesh

La kosmoŝipo Lucy de NASA prepariĝas por sia unua deproksima renkonto kun asteroido. La 1-an de novembro, ĝi flugos per asteroido Dinkinesh kaj provos siajn instrumentojn prepari por estontaj vizitoj al trojaj asteroidoj kiuj orbitas la sunon apud Jupitero. Dinkinesh, mezuranta malpli ol duonan mejlon larĝa, situas en la ĉefa zono de asteroidoj inter la orbitoj de Marso kaj Jupitero.

Dum la flugo, la ĉefa fokuso estos testado de la terminal-spura sistemo de la kosmoŝipo, kiu permesos al ĝi aŭtonome spuri la asteroidon kaj konservi ĝin en vido de la instrumentoj. La kosmoŝipo kolektos datumojn per sia alt-rezolucia fotilo kaj termika-infraruĝa fotilo. Ĝi ankaŭ uzos la terminal-spuran sistemon por spuri la asteroidon en la lastaj ok minutoj de la renkonto kaj kolekti datumojn per sia kolorbildilo kaj infraruĝa spektrometro.

Tiu renkonto kun Dinkinesh funkcias kiel testo por la sistemoj de Lucy antaŭ ol ĝi pluiras al siaj ĉefaj celoj, la Jupiter Trojan asteroidoj. La celo de la misio Lucy estas esplori tiujn neniam antaŭe esploritajn asteroidojn, kiuj orbitas la sunon en du "svarmoj" antaŭe kaj malantaŭ Jupitero. Antaŭ ol atingi la trojan asteroidojn, Lucy havos alian flugadon de ĉefa zono asteroido nomita Donaldjohanson en 2025 por pliaj dumflugaj testoj.

La kaptitaj datumoj de la renkonto de Dinkinesh ne nur provizos valorajn inĝenierajn testrezultojn, sed ankaŭ eble proponos sciojn pri la ligo inter pli grandaj ĉefzonaj asteroidoj kaj pli malgrandaj proksime de la Teraj asteroidoj. Post la renkonto, Lucy daŭrigos sian vojon ĉirkaŭ la suno, revenante al la najbareco de la Tero por gravita helpo en 2024 antaŭ atingi la Jupiter Trojan asteroidojn en 2027.

Ĉi tiu unua proksima renkonto kun Dinkinesh markas ekscitan mejloŝtonon por la misio Lucy, ĉar la kosmoŝipo komencas sian vojaĝon de esplorado kaj malkovro en la asteroida zono.

