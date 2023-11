Kosmoteleskopo James Webb Kaptas Mirigan Bildon de Galaksia Centro

By

La Kosmoteleskopo James Webb, operaciita de la Nacia Aeronaŭtiko kaj Spaca Administracio (NASA), ĵus rivelis timigan bildon de Sagittarius C (Sgr C), stelforma regiono situanta proksimume 300 lumjarojn for de Sagittarius A*. , la supermasiva nigra truo en la centro de nia Lakta Vojo galaksio. Ĉi tiu plej nova momentfoto provizas senprecedencajn nivelojn de detalo kaj klareco, montrante funkciojn neniam antaŭe viditajn.

La ĉefa esploristo de la observa teamo, Samuel Crowe, bakalaŭra studento ĉe la Universitato de Virginio, esprimis sian eksciton, deklarante, "Kun la nivelo de rezolucio kaj sentemo, kiujn ni akiras de la Webb-teleskopo, ni vidas multajn trajtojn en ĉi tiu regiono por la unuan fojon.” La konsilisto de Crowe, profesoro Jonathan Tan, plue emfazis la signifon de studado de la galaksia centro, priskribante ĝin kiel la plej ekstreman medion en nia galaksio, kie teorioj de stelformado povas sperti rigorajn provojn.

Ene de la bildo, NASA raportas la ĉeeston de areto de protosteloj, kiuj estas steloj kiuj ankoraŭ estas en la procezo de formado kaj amasigado de maso. Tiuj protosteloj elsendas elfluojn kiuj generas helan brilon ene de infraruĝa-malhela nubo. Inter la laŭtaksaj 500,000 steloj kaptitaj en la bildo, masiva protostelo, pli ol 30 fojojn la maso de nia Suno, brilas ĉe la kerno de tiu juna amaso. Interese, la denseco de la protostel-emerĝanta nubo estas tiel alta ke ĝi malhelpas la lumon de steloj situantaj malantaŭ ĝi, rezultigante ŝajne malpli homplenan aspekton.

La Kosmoteleskopo James Webb sendube malkaŝis amason da informoj pri stelformado en la malfacila medio de la centro de nia galaksio. Kun siaj superaj kapabloj, ĝi superis antaŭajn infraruĝajn datumojn, provizante al sciencistoj freŝan perspektivon pri komprenado de la komplikaĵoj de nia kosma najbareco.

Oftaj Demandoj (Demandoj)

Q: Kio estas la Kosmoteleskopo James Webb?

R: La Kosmoteleskopo James Webb estas kosma observatorio funkciigita de NASA, dizajnita por studi ĉielobjektojn en infraruĝa lumo.

Q: Kion malkaŝis la plej nova bildo de la Kosmoteleskopo James Webb?

R: La bildo kaptita de la teleskopo montris senprecedencajn detalojn de la stelforma regiono konata kiel Sagitario C, situanta proksime de la supermasiva nigra truo en la centro de nia Lakta Vojo galaksio.

D: Kial studi la galaksia centron estas grava?

R: La galaksia centro reprezentas ekstreman medion ene de nia galaksio kaj donas ŝancon rigore testi teoriojn pri stelformado.

Q: Kio estas protosteloj?

A: Protosteloj estas steloj en la procezo de formado, ankoraŭ akumulante mason dum ili evoluas.

Q: Kio estas la denseco de la protostel-emerĝanta nubo?

R: La nubo ĉirkaŭanta la protostelojn en la bildo estas tre densa, blokante la lumon de steloj malantaŭ ĝi kaj kreante la aspekton de malpli homplena regiono.