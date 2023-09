NASA-astronaŭto Frank Rubio, kiu tenas la usonan rekordon pri la plej longa kontinua tempo pasigita en spaco, estas preta reveni al la Tero la 27-an de septembro, finante mision kiu daŭris pli ol unu jaron ĉe la Internacia Kosmostacio (ISS). Rubio, kune kun du rusaj kosmonaŭtoj, Sergey Prokopyev kaj Dmitri Petelin, estis origine blokitaj en malalt-Tera orbito pro fridiga liko en ilia laŭplana veturo hejmen, Sojuz-kapsulo albordigita ĉe la kosmostacio, en decembro 2022.

Por trakti la temon, kaj NASA kaj la rusa kosmoagentejo Roscosmos plilongigis la ekspedicion de la skipo je pliaj ses monatoj. Ili determinis ke la lika kapsulo estis netaŭga alporti la skipon hejmen, ĉar ĝi prezentis la riskon de trovarmiĝo dum reeniro en la atmosferon de la Tero. Kiel rezulto, la skipo revenos al la Tero en anstataŭiga Sojuz-kapsulo kiu estis sendita supren malplena.

Dum lia plilongigita spacmisio, Rubio restis en regula kontakto kun sia familio kaj fidis je sia skipo por subteno. Li emfazis la gravecon trovi ekvilibron inter laboro kaj malstreĉiĝo por konservi sian mensan sanon. La misio de Rubio, kiu nombris 371 sinsekvajn tagojn en la kosmo, rompis la antaŭan usonan rekordon fiksitan de astronaŭto Mark Vande Hei en 2021.

Malgraŭ la daŭranta Rusio-Ukrainia milito kaj geopolitikaj streĉitecoj, NASA kaj Roscosmos daŭrigis siajn kunlaborajn klopodojn ĉe la ISS. La skipo bone prenis la novaĵojn pri sia plilongigita misio, kaj la programestro de la kosmostacio de NASA, Joel Montalbano, ŝerce menciis la eblecon flugi en glaciaĵo kiel rekompencon.

Rubio, medicina kuracisto, esprimis, ke li ne akceptus la mision, se li scius, ke ĝi tenus lin for de sia familio dum pli ol jaro. Tamen, li eluzis la plej grandan parton de sia tempo en spaco farante brulesploradon, partoprenante homajn sanstudojn, kaj tendencante al spactomatoj kiel parto de sia plej ŝatata scienceksperimento.

Por atesti la foriron de Rubio de la kosmostacio, spektantoj povas agordi NASA TV en la retejo de la agentejo la 27-an de septembro. La ŝipo estas planita forlasi sian kosmostacion doko je 3:51 a.m. ET, kun priraportado de la alteriĝo komenciĝanta je 6 a.m. ET. .

Fontoj: NASA, Mashable