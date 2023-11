La Mistera Interspaco: Atmosfera Perdo kaj la Mankantaj Planedoj

By

Pionira studo utiliganta datumojn de la emerita Kosmoteleskopo Kepler de NASA ĵetis lumon sur unu el la plej interesaj misteroj de la universo: la foresto de eksoplanedoj 1.5 ĝis 2 fojojn la grandeco de la Tero. Gvidita de Jessie Christiansen de Caltech/IPAC, la esplorado esploras la kialojn malantaŭ ĉi tiu stranga breĉo kaj rivelas neatenditan kulpulon - atmosferan perdon.

"Eksplanedsciencistoj nun havas sufiĉe da datumoj por diri, ke ĉi tiu breĉo ne estas hazardo. Okazas io, kio malhelpas planedojn atingi kaj/aŭ resti je ĉi tiu grandeco,” klarigis Christiansen.

La studo proponas du ĉefajn mekanismojn respondecajn por tiu atmosfera perdo: kern-elektra masperdo kaj fotovaporiĝo. Kern-elektra masperdo okazas kiam la varma kerno de planedo iom post iom forpuŝas sian atmosferon dum tempo. Aliflanke, fotovaporiĝo implikas la intensan radiadon de la gastiga stelo de planedo forprenanta ĝian atmosferon, simila al kosma harsekigilo fandanta glacikubon.

Por esplori tiujn mekanismojn, la teamo de Christiansen temigis la stelamasojn Praesepe kaj Hyades, konataj pro ilia relativa juneco en kosmaj esprimoj. En tiuj aretoj, preskaŭ 100% de steloj daŭre havis sub-Neptunojn planedojn aŭ planedkandidatojn orbitantajn ilin, dum pli malnovaj stelamasoj montris nur 25% retenprocenton por sub-Neptunoj. Tiuj rezultoj kontraŭdiras antaŭajn supozojn ke fotovaporado ludis signifan rolon en eksterplaneda evoluo.

La rezultoj forte sugestas ke kern-elektra masperdo estas la ĉefa kaŭzo de la observita grandecinterspaco. Antaŭe, astronomoj kredis ke atmosfera perdo ĉefe okazis per fotovaporiĝo en la fruaj stadioj de eksterplaneda evoluo. La rimarkinda atmosfera reteno en pli junaj stelamasoj kiel Praesepe kaj Hyades rivelas malsaman rakonton.

Dum ĉi tiu studo markas signifan paŝon en nia kompreno de eksoplanedoj, ĝi estas nur unu peco de pli granda kosma enigmo. Christiansen emfazas, ke daŭra esplorado kaj estontaj studoj daŭre esploros kaj testos ĉi tiujn trovojn, malkaŝante pli da komprenoj pri la misteroj de la universo.

