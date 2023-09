Ebla Nova Alzheimer Medikamento Reduktas Cerban Inflamon kaj Plibonigas Memoron

By

Esploristoj de The Picower Institute for Learning and Memory ĉe MIT faris signifan progreson en la traktado de Alzheimer-malsano evoluigante medikamenton kiu reduktas inflamon en la cerbo kaj plibonigas memoron. La drogo, nomata A11, celas genetikan transskriban faktoron nomatan PU.1, kiu respondecas pri la troesprimo de inflamaj genoj en la imunaj ĉeloj de la cerbo dum Alzheimer-malsano. A11 subpremas PU.1-agadon rekrutante proteinojn kiuj subpremas la esprimon de ĉi tiuj inflamaj genoj.

Inflamo estas grava komponento de Alzheimer-malsana patologio, kaj trovi efikajn terapiojn montriĝis malfacila. Per antaŭklinikaj testoj pri homaj ĉelkulturoj kaj Alzheimer-musmodeloj, la esploristoj trovis, ke A11 reduktas inflamon en homaj mikroglia-similaj ĉeloj kaj multoblaj musmodeloj de Alzheimer-malsano. Ĝi ankaŭ signife plibonigas sciadon en musoj.

La esploristoj komparis genan esprimon en postmortemaj cerbaj specimenoj de pacientoj de Alzheimer kaj kontroloj de ne-Alzheimer. Ili malkovris, ke Alzheimer rezultigas gravajn ŝanĝojn en mikrogliala genesprimo, kaj pliiĝo en PU.1 ligado al inflamaj genceloj estas signifa parto de ĉi tiuj ŝanĝoj. Malaltigi PU.1-aktivecon en musmodelo de Alzheimer reduktita inflamo kaj neŭrodegenero.

La teamo ekzamenis pli ol 58,000 malgrandajn molekulojn por trovi kunmetaĵojn kiuj povus redukti inflamon kaj Alzheimer-rilatajn genojn reguligitajn de PU.1. A11 estis la plej potenca inter la ses finaj kandidatoj. En eksperimentoj faritaj sur homaj mikroglia-similaj ĉeloj, A11 malpliigis la esprimon kaj sekrecion de inflamaj citokinoj kaj malhelpis mikroglia troreagi al inflamaj signaloj.

Plia esplorado estas necesa por evoluigi kaj testi A11 kiel terapio por Alzheimer-malsano. Ĉi tiu promesplena drogo povus kontribui al la disvolviĝo de pli efikaj terapioj por ĉi tiu ruiniga neŭrodegenera malordo.

fontoj:

– Alzheimer-malsano Difino: Alzheimer-malsano estas malsano, kiu atakas la cerbon, kaŭzante malkreskon de mensa kapablo, kiu plimalboniĝas kun la tempo. Ĝi estas la plej ofta formo de demenco kaj respondecas pri 60 ĝis 80 procentoj de demencokazoj. Ne ekzistas nuna kuraco kontraŭ Alzheimer-malsano, sed ekzistas medikamentoj, kiuj povas helpi mildigi la simptomojn.

– MIT-Difino: MIT estas akronimo por la Masaĉuseca Instituto pri Teknologio. Ĝi estas prestiĝa privata esploruniversitato en Kembriĝo, Masaĉuseco kiu estis fondita en 1861. Ĝi estas organizita en kvin Lernejoj: arkitekturo, inĝenieristiko, homscienco, arto kaj sociosciencoj, administrado, kaj scienco. La efiko de MIT inkludas multajn sciencajn sukcesojn kaj teknologiajn progresojn. Ĝia misio estas serĉi fundamentan scion pri la naturo kaj konduto de vivantaj sistemoj kaj la apliko de tiu scio por plibonigi sanon, plilongigi vivon, kaj redukti malsanon kaj handikapon.

– Naciaj Institutoj pri Sano Difino: La Naciaj Institutoj pri Sano (NIH) estas la ĉefa agentejo de la usona registaro respondeca pri biomedicina kaj publika sano-esplorado. Ĝi faras sian propran sciencan esploradon tra sia Intramural Research Program (IRP) kaj disponigas gravan biomedicinan esplorfinancon al ne-NIH-esplorinstalaĵoj tra sia Ekstermura Esplorprogramo. Ĝia misio estas serĉi fundamentan scion pri la naturo kaj konduto de vivantaj sistemoj kaj la apliko de tiu scio por plibonigi sanon, plilongigi vivon, kaj redukti malsanon kaj handikapon.