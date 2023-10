Nova Universala Leĝo de Naturo: Evoluo validas por Ĉiuj Kompleksaj Sistemoj

By

Teamo de sciencistoj kaj filozofoj enkondukis pioniran koncepton, kiun ili nomas "mankanta leĝo de naturo". Ili argumentas ke evoluo ne estas limigita al biologia vivo sed estas fundamenta procezo kiu validas por ĉiuj kompleksaj sistemoj en la universo, de ĉielaj korpoj ĝis atomaj strukturoj. La teamo proponas la "Leĝon de Pliiĝanta Funkcia Informo", kiu deklaras ke ajna sistemo, vivanta aŭ neviva, evoluos se malsamaj agordoj spertas elekton bazitan sur funkcieco.

La esploristoj identigas tri difinajn trajtojn de evoluantaj sistemoj: multeco de komponentoj, diverseco de aranĝoj kaj elekto por funkcio. Ili sugestas, ke ĉi tiuj trajtoj estas komunaj al kompleksaj evoluantaj sistemoj trans malsamaj kampoj.

La ŝlosilo al ĉi tiu universala leĝo de naturo kuŝas en la koncepto de "elekto por funkcio". La esploristoj vastigas la teorion de Darwin pri natura selektado, klasifikante funkcion en tri apartajn specojn: stabileco, dinamika persisto kaj noveco. Funkcio ne plu estas limigita al postvivaj trajtoj, sed inkluzivas atributojn, kiuj kontribuas al la daŭra ekzisto, diversigo kaj komplekseco de sistemo.

La studo ilustras tiun teorion kun ekzemploj de kaj biologiaj kaj ne-biologiaj kuntekstoj. Ĝi elstarigas la evoluan vojaĝon de vivo sur la Tero, de la apero de fotosintezo ĝis la evoluo de kompleksaj kondutoj. Tamen, la koncepto de evoluo etendiĝas preter organika vivo. La minerala regno, ekzemple, elmontras sian propran evoluan vojon, kie simplaj mineralaj konfiguracioj kaŭzis ĉiam pli kompleksajn laŭlonge de la tempo.

Krome, steloj mem reprezentas evoluan mirindaĵon forĝante pli pezajn elementojn, kontribuante al la kemia diverseco kaj komplekseco de la universo.

La esplorado emfazas ke darvinisma evoluo estas speciala kazo ene de tiu pli larĝa naturfenomeno. Ĝi sugestas, ke la principoj pelantaj la diversecon de vivo sur la Tero validas ankaŭ por senvivaj sistemoj.

Ĉi tiu studo, publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences (Procedoj de la Nacia Akademio de Sciencoj), estas kunlabora penado implikanta sciencistojn de diversaj disciplinoj. Rekonante la universalan tendencon de kompleksaj sistemoj por generi novecon, stabilecon kaj dinamikan persiston, ĉi tiu esplorado redifinas nian komprenon de evoluado kiel eneca karakterizaĵo de nia ĉiam evoluanta universo.

