Maŝina Lernado Akcelas Kvantuma Eraro-Korekto

Esploristoj de la RIKEN Centro por Kvantuma Komputado faris signifan progreson en la kampo de kvantuma erarkorektado uzante maŝinlernadon. Kvantumkomputiloj funkcias per kvbitoj, kiuj povas ekzisti en multoblaj ŝtatoj samtempe, male al klasikaj komputiloj kiuj funkcias per bitoj. Ĉi tiu karakterizaĵo permesas al kvantumkomputiloj plenumi taskojn kun eblaj avantaĝoj en serĉoj, optimumigoj kaj kriptografio. Tamen, la delikata naturo de kvantumaj superpozicioj igas ilin sentemaj al eraroj induktitaj per mediaj perturboj, kaŭzante la perdon de kvantumaj avantaĝoj.

Kvantumaj erarĝustigmetodoj estis evoluigitaj por neŭtraligi erarojn, sed ilia efektivigo estis malfacila pro pliigita aparatkomplekseco kaj erar-inklinaj procezoj. En ĉi tiu studo, la esploristoj koncentriĝis pri aŭtonoma aliro al kvantuma eraro-korektado uzante maŝinlernadon. Ili uzis plifortigan lernadon, altnivelan maŝinlernadon, por optimumigi artefaritan medion, kiu anstataŭigas oftajn erar-detektajn mezuradojn.

La esploristoj esploris "bosonajn kbitkodadojn", kiuj estas uzataj en nunaj kvantumkomputilaj maŝinoj bazitaj sur superkonduktaj cirkvitoj. Per sia esplorado, ili identigis simplan, proksimuman kbitan kodigon, kiu signife reduktis aparatan kompleksecon kaj superis aliajn kodadojn en erarkorektaj kapabloj.

La trovoj de ĉi tiu studo pruvas la potencialon de maŝinlernado en kvantuma erara korekto kaj proksimigas nin al la sukcesa efektivigo de kvantuma erara korekto en eksperimentoj. La integriĝo de maŝinlernado, artefaritaj neŭralaj retoj, kvantuma erarkorektado kaj kvantuma faŭltoleremo povas trakti la defiojn de grandskala kvantuma komputado kaj optimumigo.

Ĉi tiu esplorado, publikigita en Physical Review Letters, kontribuas al la progreso de kvantuma komputika teknologio ebligante pli efikajn kaj efikajn erarkorektajn sistemojn.

Fonto: RIKEN, Physical Review Letters