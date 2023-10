La Spaca Epoko Lasas sian Markon sur la Tera Atmosfero

By

Lastatempa studo publikigita en la Proceedings of the National Academy of Sciences (Procedoj de la Nacia Akademio de Sciencoj) malkaŝas, ke la Kosmo-Epoko havas efikon al la atmosfero de la Tero. Esploristoj trovis signifajn kvantojn da metaloj en aerosoloj en la atmosfero, verŝajne pro la kreskanta nombro da kosmoŝipoj kaj satelitaj lanĉoj kaj revenoj. Tiu ĉeesto de metalo ŝanĝas atmosferan kemion, eble influante la ozonan tavolon kaj klimaton.

Gvidita de Dan Murphy de la Nacia Oceana kaj Atmosfera Administracio, la esplorteamo malkovris pli ol 20 elementojn en proporcioj kiuj kongruas kun tiuj uzitaj en kosmoŝipo alojoj. Ili observis ke la maso de certaj metaloj, kiel ekzemple litio, aluminio, kupro, kaj plumbo, de kosmoŝipo reeniro multe superis la koncentriĝojn de tiuj metaloj trovitaj en natura kosma polvo. Ŝoke, preskaŭ 10% de grandaj sulfuracidaj partikloj, kiuj helpas protekti kaj bufrigi la ozonan tavolon, enhavis aluminion kaj aliajn kosmoŝipmetalojn.

La sciencistoj taksas, ke ĝis 2030, ĝis 50,000 XNUMX pliaj satelitoj povas atingi orbiton. Tio signifas ke, en la venontaj malmultaj jardekoj, ĝis duono de la stratosferaj sulfuracidaj partikloj povis enhavi metalojn de reeniro. La efikoj de tio sur la atmosfero, la ozona tavolo kaj vivo sur la Tero estas ankoraŭ nekonataj.

Studi la stratosferon estas malfacila, ĉar ĝi estas regiono kie homoj ne vivas. Nur la plej altaj flugoj eniras ĉi tiun regionon por mallonga tempodaŭro. Tamen, kiel parto de la Aero-Scienca Programo de NASA, la sciencistoj utiligas esploraviadilojn por kolekti provaĵojn de la stratosfero. Instrumentoj estas alkroĉitaj al la nazkonuso por certigi ke la aero provita estas freŝa kaj neĝenata.

La stratosfero estas stabila kaj ŝajne trankvila tavolo de la atmosfero. Ĝi ankaŭ estas la hejmo de la ozona tavolo, decida komponanto por protekti la vivon sur la Tero kontraŭ malutila transviola radiado. Dum la lastaj jardekoj, la ozona tavolo estis minacata, sed kunordigitaj tutmondaj klopodoj estis faritaj por ripari kaj replenigi ĝin.

La kreskanta nombro da spacaj lanĉoj kaj revenoj respondecas pri enkondukado de pli da metaloj en la stratosferon. Dum raketoj estas lanĉitaj kaj satelitoj estas deplojitaj, ili postlasas spuron de metalaj partikloj kiuj havas la potencialon efiki la atmosferon laŭ manieroj kiujn sciencistoj daŭre provas kompreni.

Konklude, la studo elstarigas la bezonon de plia esplorado por determini la precizajn sekvojn de la Kosmo-Epoko sur la atmosfero de la Tero. La trovoj sugestas, ke la kreskanta ĉeesto de metaloj de kosmoŝipoj kaj satelitoj povas havi implicojn por klimato, la ozona tavolo kaj la totala loĝebleco de nia planedo.

