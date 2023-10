SpaceX Falcon 9 Sukcese Lanĉas 21 Starlink-Satelitojn de Vandenberg Space Force Base

Frue ĉi-matene, raketo SpaceX Falcon 9 ekis de Vandenberg Space Force Base en Kalifornio, sukcese liverante 21 Starlink-satelitojn al orbito. Ĉi tiu lanĉo estas la unua el du liveraj misioj de Starlink planitaj por la tago.

La Falcon 9 raketo, funkciigita per naŭ Merlin 1D-motoroj, ekflugis je 1:23 a.m. PDT. Sekvante defluon de Space Launch Complex 4 Orienta (SLC-4E), la raketo komencis sudorientan trajektorion. Ĉi tiu lanĉo estas rimarkinda ĉar ĝi estas la 22-a misio farita de SpaceX de la Okcidenta marbordo ĉi-jare, same kiel la 75-a enorbita lanĉo de 2023 por la kompanio.

Unu rimarkinda aspekto de ĉi tiu misio estas la reuzo de la unuafaza akcelilo. Ĉi tiu speciala akcelilo kompletigis 16 flugojn, estinte antaŭe utiligita en misioj kiel ekzemple Crew-1, Crew-2, SXM-8, CRS-23, kaj pli. Post la ĉefa brulfazo, daŭranta proksimume du minutojn kaj duonon, la unua etapo sukcese alteriĝis sur la dronŝipon nomitan 'Of Course I still Love You' en la Pacifiko.

La deplojo de la 21 satelitoj V2 Mini Starlink estas planita por okazi proksimume horon post lanĉo. Tiuj satelitoj estas la venonta generacio de Starlink kosmoŝipo, ekipita per ĝisdatigitaj antenoj kaj pli grandaj sunpaneloj. Kompare kun iliaj antaŭuloj, la V2 Mini-satelitoj havas la kapablon liveri kvaroble la bendolarĝon. La hodiaŭa lanĉo estas la 28-a fojo, kiam la modelo V2 Mini estas uzata ekde sia enkonduko komence de ĉi tiu jaro.

Krom ĉi tiu lanĉo, alia raketo Falcon 9 ekflugos poste hodiaŭ de Cape Canaveral Space Force Station en Florido. Ĉi tiu misio portos rekordan utilan ŝarĝon de 23 V2 Mini Starlink-satelitoj, la plej alta nombro por esti deplojita en ununura misio.

Estas klare, ke SpaceX daŭre faras signifan progreson en sia Starlink-satelita konstelacio, plue vastigante sian tutmondan larĝbendan kovradon kaj pavimante la vojon por plibonigita interreta konektebleco tra la mondo.

Difinoj:

– Falcon 9: duetapa enorbita raketo evoluigita kaj fabrikita de SpaceX por la transporto de satelitoj kaj kosmoŝipoj en la kosmon.

- Starlink: satelita interreta konstelacio konstruita de SpaceX provizanta tutmondan larĝbendan kovradon.

– Vandenberg Space Force Base: Usona Kosmoforta Bazo situanta nordokcidente de Lompoc, Kalifornio.

– Enorbita lanĉo: La procezo sendi raketon aŭ kosmoŝipon en orbiton ĉirkaŭ ĉiela korpo.

fontoj:

- SpaceX (neniu URL provizita)

- Vandenberg Space Force Base (neniu URL provizita)