Mitsubishi Heavy Industries Lanĉas XRISM kaj SLIM sur H-IIA F47 Raketo

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) sukcese lanĉis la Rentgenfotan Bildigon kaj Spectroscopy Mission (XRISM) kaj la Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) sur la H-IIA Lanĉa Veturilo n-ro 47 (H-IIA F47) de la Tanegashima Spaccentro. La lanĉo okazis je 8:42:11 a.m. la 7-an de septembro 2023, Japana Norma Tempo. Ambaŭ misioj apartigis de la lanĉo-veturilo kiel planite.

XRISM estas signifa misio gvidita de la japana kosmoagentejo, JAXA, temigis studado de rentgenaj emisioj de ĉielaj objektoj. Ĝia ĉefa celo estas pli bone kompreni la strukturon kaj evoluon de la universo per observado de Rentgenradioj de nigraj truoj, neŭtronaj steloj kaj galaksiaretoj. XRISM kombinas bildigon kaj spektroskopion por disponigi mirindajn sciojn pri diversaj sciencaj domajnoj.

SLIM, aliflanke, celas esplori la surfacon de la Luno kaj pruvi precizecajn surteriĝajn kapablojn. Atingante altnivelan de precizeco en lunaj surteriĝoj, SLIM povas pavimi la vojon por laŭcelaj sciencaj esploroj kaj sekuraj allokigoj de estontaj skipitaj kaj senpripaj surterigaĵoj en areoj de intereso. La misio asimilas progresintajn gvidadon, navigacion kaj kontrolteknologiojn por eviti malhelpojn dum deveno.

La celita surteriĝo de SLIM estas la Procellarum KREEP Tera regiono sur la Luno, kiu estas science interesa pro la ĉeesto de specifaj lunaj rokoj proponantaj sciojn pri la vulkana agado kaj geologia historio de la Luno. La kompakta dezajno de SLIM montras la emfazon de JAXA pri efikaj kaj inteligentaj esplormisioj, funkciante kiel modelo por estontaj malgrand-skalaj lunaj misioj.

Ĝenerale, la sukcesa lanĉo de XRISM kaj SLIM markas signifan progreson en komprenado de la rentgenaj emisioj de ĉielaj objektoj kaj esplorado de la surfaco de la Luno kun precizecaj alteriĝokapabloj.

Difinoj:

– XRISM: Rentgenfota Bildigo kaj Spektroskopio-Misio, spacmisio centrita pri studado de Rentgenfotaj emisioj de ĉielaj objektoj.

- SLIM: Smart Lander por Esplorado de Luno, misio celita pruvi precizecajn surteriĝajn kapablojn sur la Luno.

- JAXA: Japana Aerospace Exploration Agency, la japana kosma agentejo respondeca por diversaj agadoj ligitaj al aerspaca esplorado, teknologia evoluo kaj satelit-lanĉo en orbiton.

fontoj:

– Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Japana Aerospaca Esplora Agentejo (JAXA)