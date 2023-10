Aliĝu al la Luna Festoj: Internacia Observejo de la Luno-Nokta Evento

Ĉiujare, NASA organizas eksterordinaran eventon, kiu kunvenigas homojn el la tuta mondo por observi la Lunon - preskaŭ. Internacia Observejo de la Luno-Nokto estas ĉiujara publika festo, kiu celas unuigi la entuziasmulojn de la Luno, antaŭenigi lunan sciencon kaj esploradon kaj honori niajn kulturajn kaj personajn ligojn al la ĉiela kunulo de la Tero.

La beleco de ĉi tiu evento kuŝas en ĝia alirebleco. Sendepende de via loko, vi povas partopreni en la lunaj festoj. Vi havas la eblon ĉeesti aŭ aranĝi virtualajn aŭ personajn eventojn, aŭ simple observi la Lunon komforte de via propra hejmo. La tutmonda luna komunumo kuniĝas per diversaj platformoj kiel la fejsbuka paĝo de la evento, sociaj amaskomunikilaj kanaloj uzante #ObserveTheMoon, kaj la International Observe the Moon Night Flickr-grupo.

NASA skizis plurajn celojn por ĉi tiu evento. Unue, ĝi funkcias kiel festo, kunvenante homojn el la tuta mondo, kiuj kunhavas pasion por la Luno. Ĝi ankaŭ celas pliigi konscion pri la lunaj programoj de NASA, igante lunan sciencon kaj esploradon pli alireblaj por la publiko. Krome, Internacia Observe la Luno-Nokto rajtigas individuojn esplori la sferon de Luno kaj kosmosciencon, uzante la Lunon de la Tero kiel deirpunkton por ilia vojaĝo de malkovro.

La evento instigas la kundividon de Luno-inspiraj rakontoj, bildoj, artaĵoj, kaj pli, kreskigante kreivan ligon al nia ĉiela najbaro. Instigante intereson pri luna observado, Internacia Observejo de la Luno-Nokto etendas sian efikon al la pli larĝa ĉielo kaj la mondo ĉirkaŭ ni, inspirante daŭrantan esploradon.

Do marku viajn kalendarojn! La ĉi-jara evento de Internacia Observejo de la Luno-Nokto povas esti atestita per la Televida Elsendo de NASA. Agordu je 7 pm EDT / 23:00 UTC la 21-an de oktobro 2023, kaj aliĝu al la tutmonda luna komunumo en sorĉa vojaĝo de malkovro kaj aprezo por la Luno.

fontoj:

-La Luna Reconnaissance Orbiter Mission de NASA, la Sunsistemo-Esplorado-Dividado en la Goddard Space Flight Center de NASA, kaj aliaj NASA kaj astronomiaj organizoj.