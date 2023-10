Pliigita Vitamino C Povas Mildigi Kupran Toksecon en Kivifrukto

By

Esploristoj de la Vuhana Botanika Ĝardeno de la Ĉina Akademio de Sciencoj malkovris, ke pliigitaj niveloj de askorbata acido, ankaŭ konata kiel vitamino C, povas plibonigi kupran toleremon kaj mildigi kupran toksecon en kivifruktoj. Tiu trovo estas signifa ĉar kupro-bazitaj sterkoj kaj insekticidoj estas ofte uzitaj por kontraŭbatali la severan epidemion kaŭzitan de Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) en kivifruktokultivado. Tamen, la levita amasiĝo de kupro en kivifrukto prezentas minacon al manĝaĵsekureco kaj homa sano.

La studo, publikigita en la Ĵurnalo de Danĝeraj Materialoj, taksis la kupran enhavon de 108 kivifruktoj specimenoj de 27 malsamaj kulturvarioj tutmonde. La esploristoj trovis, ke kivifruktoj kun ruĝ- aŭ flava karno havis signife pli altan kupran enhavon ol tiuj kun verda karno. Aldone, la kupra koncentriĝo estis pli malalta en fruktokarno kaj kernoj kompare kun fruktohaŭto kaj semoj.

Altaj niveloj de kupro rezultigis videblan damaĝon al kivifruktoplantoj. Tamen, kiam la kivifruktaj plantoj estis nutritaj per plia askorbata acido, la damaĝo estis mildigita. Krome, la esploristoj malkovris, ke kupra traktado pliigis la enhavon de askorbata acido en kivifruktofolioj kaj supren-reguligitaj ŝlosilaj genoj implikitaj en askorbata acida biosintezo.

Por validigi ĉi tiujn trovojn, la esploristoj troesprimis la genon GDP-L-galactose phosphorylase3 (GGP3) en transgenaj kivifruktoj, rezultigante signifan pliiĝon en askorbata acida enhavo kompare kun la sovaĝa tipo. La transgenaj kivifruktolinioj kun pli alta enhavo de askorbata acido elmontris reduktitan kupran toksecon, plibonigitan fotosintezon, forkaptitajn troajn reaktivajn oksigenajn speciojn kaj ŝanĝitan esprimon de stres-rilataj genoj.

Ĉi tiu esplorado pruvas, ke askorbata acido ludas decidan rolon en mildigado de kuprotokseco en kivifrukto. Komprenante la mekanismojn implikitajn, eble estos eble evoluigi strategiojn por plifortigi kuprotoleremon kaj certigi pli bonan manĝaĵsekurecon en kivifruktokultivado.

Xiaoying Liu et al, Pliigita askorbata sintezo per troesprimo de AcGGP3 plibonigas kupran toksecon en kivifrukto, Journal of Hazardous Materials (2023). DOI: 10.1016/j.jhazmat.2023.132393