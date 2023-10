La Orionidoj: Sensacia Meteorluvo

By

La meteoropluvo de Orionidoj, unu el la plej konataj kaj plej fidindaj meteorpluvoj, estas vidindaĵo. Se vi iam scivolis pri tiuj falsteloj en la nokta ĉielo, gravas scii, ke ili fakte ne estas steloj, sed meteoroidoj, kiuj estas rokoj vojaĝantaj en la spaco. Tiuj meteoroidoj povas varii en grandeco de malgrandaj ŝtonetoj kaj sablo ĝis pli grandaj objektoj.

Dum la Tero moviĝas tra sia orbito ĉirkaŭ la Suno, ĝi foje renkontas tiujn meteoroidojn hazarde. Fakte, ĉirkaŭ 48 tunoj da materialo el kosmo trafis la Teron ĉiutage. Kiam tiuj meteoroidoj eniras la atmosferon de la Tero, ili fariĝas meteoroj. La Orionidoj, kun averaĝa rapideco de proksimume 61 km/s, brulas en altaj altitudoj, kreante brilajn striojn sur la ĉielo kiuj estas videblaj por mallonga tempo.

Meteorpluvoj kiel la Orionidoj ne estas hazardaj renkontoj kun meteoroidoj. Ili okazas kiam la Tero pasas tra pli densaj regionoj de kosmoderompaĵoj postlasitaj de kometoj dum ili vojaĝas ĉirkaŭ la Suno. Kometoj estas faritaj el loza materialo tenita kune per frostigitaj gasoj, kaj kiam la Tero renkontas ĉi tiujn derompaĵojn, ĝi rezultigas sensacian montradon de meteoroj striantaj tra la ĉielo.

La Orionidoj, precipe, estas de intereso ĉar ili estas ligitaj al la kometo de Halley. La kometo Halley, kiu kompletigas orbiton ĉiujn 75 jarojn, postlasas spuron de malfiksaj ruboj kiam ĝia glacio fariĝas gaso kiam ĝi proksimiĝas al la Suno. Kiam la Tero pasas tra ĉi tiuj derompaĵoj, ni spertas la meteoran pluvon de Orionidoj.

Por ĝui meteorpluvojn kiel la Orionidoj, neniu speciala ekipaĵo estas bezonata. Tamen, gravas elekti la ĝustan tempon kaj lokon. Meteorpluvoj estas nomitaj laŭ konstelacioj, indikante la direkton de kiu la meteoroj eniras nian atmosferon. Por la Orionidoj, la radianto kuŝas en la konstelacio de Oriono, ĵus direkte al la supra maldekstro de sia ŝultro. La plej promesplena nokta tempo por observi la Orionidojn estas kutime la dua duono.

La Orionidoj komenciĝas komence de oktobro kaj finiĝas komence de novembro, kun la pinto okazanta la 21-22 oktobro 2023. Dum la pinto, vi povas atendi vidi mezumon de 40-70 meteoroj hore. Luma poluo povas malhelpi videblecon, do trovi lokon for de helaj lumoj estas esenca. Krome, permesi viajn okulojn adaptiĝi al la mallumo dum 20 ĝis 30 minutoj estas gravega por ekvidi eĉ la plej malfortajn meteorojn.

Observado de meteoroj estas mirinda agado, kiu permesas vin eliri de via okupata rutino kaj konekti kun la universo. Ĝi postulas paciencon, kaj ankaŭ senton de trankvilo kaj konscion pri via ĉirkaŭaĵo. Do, prenu varman trinkaĵon, trovu komfortan lokon kaj ĝuu la mirindan montradon de la meteora pluvo de Orionidoj.

Difinoj:

– Meteoroido: Rokoj vojaĝantaj en la spaco.

– Meteoro: Meteoroido kiu eniris la atmosferon de la Tero kaj brulas.

- Meteora pluvo: ĉiela evento, en kiu oni povas observi plurajn meteorojn devenantajn de la sama radianto.

– Kometo: malpura neĝbulo farita el loza materialo kuntenita de frostigitaj gasoj.

– Radianta: La punkto en la ĉielo de kiu la meteoroj de meteorpluvo ŝajnas origini.

