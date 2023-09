Brian May, Astrofizikisto kaj Queen Guitarist, Helpas NASA en Mapado de Asteroido Bennu

Brian May, la legenda ĉefgitaristo de la grupo Queen, kontribuis al la misio de NASA mapi kaj preni specimenon de la asteroido Bennu. May, kiu havas doktorecon en astrofiziko, kunlaboris kun sciencisto Claudia Manzoni por krei realismajn 3D bildojn de kosmomisioj. Uzante ĉi tiujn bildojn, majo helpis mapi Bennu kaj trovi sekuran surteriĝon por la sondilo OSIRIS-REx, kiu kolektis la specimenon.

La kunlaboro komenciĝis kiam majo sendis stereojn - 3D bildojn faritajn de OSIRIS-REx-misiobildoj - al misiodirektoro Dante Lauretta. Lauretta estis mirigita de la kvalito de la stereoj kaj rekonis ilian potencialon en lokalizado de alteriĝloko por la provaĵo. May, Manzoni, Lauretta, kaj aliaj laboris kune pri la projekto, rezultigante la libron "Bennu 3-D, Anatomio de Asteroido".

Ĉi tio ne estas la unua implikiĝo de majo kun NASA. En 2015, li funkciis kiel scienckunlaboranto en la New Horizons-misio, kiu esploris Plutonon. May estas konata ne nur pro siaj kontribuoj al astrofiziko sed ankaŭ kiel la kantverkisto malantaŭ multaj el la sukcesoj de Queen, inkluzive de "We Will Rock You" kaj "I Want It All".

La pasio de May por spaco kaj scienco estas evidenta en lia aktiva rolo en NASA-misioj. Lia kompetenteco kaj kreivo kiel astrofizikisto kaj gitaristo daŭre efikas en la kampo.

